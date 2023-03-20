Игорь Марзалюк: «Мы должны помнить, что геноцид Беларуси был многослойным». Что это значит?

Новости Беларуси. 22 марта исполнится 80 лет со дня трагедии в Хатыни. Почему спустя время мы снова слышим идеи возрождения фашизма? Кто они – современные коллаборанты? Где в Беларуси ставят вакцину от коричневой чумы? Важный разговор на площадке ток-шоу «По существу».

Кирилл Казаков, СТВ:

Мы слышали о том, как «Азов» популяризировали. Я понимаю, что факты, которые Генпрокуратура расследует, должны становиться – простите за это слово – популярными. В том плане, что их должны знать все. Алена Сырова, СТВ:

А то получается, что все это время историки были в курсе, те люди, которые интересовались этими моментами, на экскурсии в Хатыни были, были погружены и посвящены. А большая часть нас живет в каком-то розовом мире, где у нас все кругом друзья, братья навек и никогда никакой подляны с той стороны ждать не приходится. Что мы сегодня видим? Об этом говорит и руководство нашей страны, думаю, и спецслужбы подтвердят – на территории Украины готовятся определенные формирования, которые явно к нам не с пирожками и не хлебом с солью собираются прийти. Кирилл Казаков:

По отношению к Беларуси они враждебны. Алена Сырова:

Вспоминаем буквально недавний террористический акт в Мачулищах. Абсолютно вопиющая история.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Если позволите, две реплики. Мы должны всегда четко помнить, что абсолютное большинство граждан Украины являются наследниками победителей, а не полицаев. Абсолютное большинство украинской нации – это не полицаи, абсолютное большинство – тех, кто сражался на фронтах в одних окопах. Чтобы не получалось представление у кого-то, что мы сейчас поливаем грязью весь украинский народ и тот героический подвиг, который они совершили. Если взять полицаев украинских, коллаборационистов, Украинскую повстанческую армию националистическую, то они все равно составляют меньшинство, если брать за 100 % украинскую нацию. То же самое, количество Героев Советского Союза было более чем достаточно. Это первый момент. Это мы не забываем, не охаиваем украинскую нацию, сразу говорим. Второй момент. Давайте говорить всю правду, а не закрывать какие-то моменты. Если бы мы сейчас с вами забили в поисковике «Хатынь», что бы выскочило? «Хатынь сжег советский офицер Васюра». Кирилл Казаков:

Советский офицер Васюра, однако служил он уже германцам. Игорь Марзалюк:

Так вот, забывают одну простую вещь. Что происходило? Не просто обеление, с 1994-1995 годов началась глорификация 118-го украинского батальона, Буковинського куреня. Это Тернополя территория, там был создан Буковинський курінь. Он пришел в Киев, из него создали два батальона – 115 и 118-й. И 1-я рота элитная 118-го украинского батальона – это украинские националисты-мельниковцы из Буковинського куреня. 2-я и 3-я роты – это набранные этнические украинцы.

Кирилл Казаков:

Они под этими логотипами и символами сейчас воюют. Игорь Марзалюк:

Я к чему? Они воюют под этими логотипами потому, что в 1995 году на тот момент абсолютно живой (умерший на 94-м году жизни, если я не ошибаюсь) Катрюк, последний палач Хатыни, стал почетным гражданином своего города Черновцы. Более того, в Черновцах (можно погуглить) за деньги Катрюка была отлита статуя архангела Михаила, где написано «Героям Буковинського куреня» и внизу помещена символика в виде трезуба с мечом. Дальше вышло несколько книг украинских историков, посвященных Буковинському куреню, где они показывают эту боевую единицу как единицу, которая сражалась за независимость Украины, не говоря ни слова о тех преступлениях, которые происходили на территориях Беларуси. И последний момент – тем, кто начнет опять кричать про Васюру. Не забывайте, что этот 27-летний человек перешел добровольно на сторону врага, прошел украинскую школу пропагандистов в Берлине, исповедовал ту же самую идеологию и ничем принципиально не отличался от той первой роты Буковинського куреня. Вот эти вещи мы должны помнить. И мы должны помнить, что геноцид Беларуси был многослойным. Немцы отлично знали все этнические национализмы, все претензии наших соседей к нашей территориальной целостности и использовали их. И я глубоко убежден, что мы не нарушим дружбу народов, если мы будем рассказывать, что латышские фашисты, которые потом все влились в латышские легионы СС, а до этого были в карательных полицейских батальонах, резали нас на Витебщине. И это будет правильным! Когда мы будем рассказывать, как украинские националисты вырезали нас. Как литовцы (литовские националисты) уничтожали Минск, минские окрестности, Борисов. Почему это важно? Потому что у них на родине их провозглашают героями. Мы эти вещи должны останавливать. Может, они считают их героями, но они убийцы нашего народа.