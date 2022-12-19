«Если завтра объявят гей-парад, я не пойду». Как связаны традиционные ценности и национальная безопасность?
Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.
Вадим Боровик, политолог:
Чтобы было понятно, дадим два ответа. Для чего традиционные ценности и почему не было? Во-первых, почему не было? Распался Союз. Потеряли страну, истоптали идеологию. И начали строить новую. И до 1994 года строили еще с определенными чуждыми нашему народу ценностями государство. И только начали потихоньку со сменой политической элиты выстраивать национальную идеологию. Сегодня мы достигли больших успехов выстраивания определенных ценностей национальных. Мне приятно, что сегодня два спикера на отличном белорусском языке разговаривают. И у нас нет никакого конфликта.
Кирилл Казаков, СТВ:
Билингвизм – это часть наших традиций.
Вадим Боровик:
Сегодня вы любого спросите, кто вырос в нашей стране, где он хочет жить. И он скажет: хочу жить в суверенной Беларуси. Поэтому многое мы сделали. Для чего ценности? Надо понимать, может, некоторые сидят сейчас, кушают бутерброд, пришли с работы. Думают: для чего эти ценности? Может, нужна зарплата, промышленность и прочее. У нас традиционные ценности – это те ценности, которые являются свойственными тому народу, который живет на той или иной территории. Которые ложатся на душу и воспринимаются естественно, не инородное тело. Второе – это обеспечение национальной безопасности. И придание импульса развития нации. Когда мы с вами объединены общими ценностями, которые понятны и мне, и Алене, и Кириллу, и Ольге, тогда мы с вами можем общее дело делать. Но нас могут разваливать и разрушать изнутри, вскрывая наши ценности, подменяя понятия.
Кирилл Казаков:
Вадим, если завтра объявят гей-парад, я не пойду. Ольга Николаевна точно не пойдет, и ты не пойдешь.
Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:
Я бы не привязывалась к развалу Союза, пока мы что-то там переживали. Вы знаете, мы всегда знали, где наши границы, где наш народ и какие традиции. А вообще я хочу лишний раз просто напомнить: традиции – это то, что передается поколениями, это то, что навсегда. Оно не исчезает.
Вадим Боровик:
Но это идеализм. Какие традиции? У нас до 1917 года были одни традиции, потом до 1990-х были другие. Мы какие-то передали, а какие-то искусственно… Мы храмы одно время уничтожали, а потом возрождали. Не так все было идеалистично.
Кирилл Казаков:
Я на прошлой неделе был на Красной площади. Поднял голову и смотрю: Красная площадь, на ней красная звезда и российский герб. И ты понимаешь, что это столица сразу двух империй: Советского Союза и Российской империи. И в этом нет ничего плохого. Имперский дух России – это суть, которая существует.
Вадим Боровик:
От имперского духа нам надо уходить. Нам надо приходить к единому духу. Не надо бояться. Я хочу нормальный здоровый союзный дух.
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