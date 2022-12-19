«Если завтра объявят гей-парад, я не пойду». Как связаны традиционные ценности и национальная безопасность?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.

Вадим Боровик, политолог:

Чтобы было понятно, дадим два ответа. Для чего традиционные ценности и почему не было? Во-первых, почему не было? Распался Союз. Потеряли страну, истоптали идеологию. И начали строить новую. И до 1994 года строили еще с определенными чуждыми нашему народу ценностями государство. И только начали потихоньку со сменой политической элиты выстраивать национальную идеологию. Сегодня мы достигли больших успехов выстраивания определенных ценностей национальных. Мне приятно, что сегодня два спикера на отличном белорусском языке разговаривают. И у нас нет никакого конфликта. Кирилл Казаков, СТВ:

Билингвизм – это часть наших традиций.

Вадим Боровик:

Сегодня вы любого спросите, кто вырос в нашей стране, где он хочет жить. И он скажет: хочу жить в суверенной Беларуси. Поэтому многое мы сделали. Для чего ценности? Надо понимать, может, некоторые сидят сейчас, кушают бутерброд, пришли с работы. Думают: для чего эти ценности? Может, нужна зарплата, промышленность и прочее. У нас традиционные ценности – это те ценности, которые являются свойственными тому народу, который живет на той или иной территории. Которые ложатся на душу и воспринимаются естественно, не инородное тело. Второе – это обеспечение национальной безопасности. И придание импульса развития нации. Когда мы с вами объединены общими ценностями, которые понятны и мне, и Алене, и Кириллу, и Ольге, тогда мы с вами можем общее дело делать. Но нас могут разваливать и разрушать изнутри, вскрывая наши ценности, подменяя понятия. Кирилл Казаков:

Вадим, если завтра объявят гей-парад, я не пойду. Ольга Николаевна точно не пойдет, и ты не пойдешь.