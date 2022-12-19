«Такие эмоции большие!» Где откроется резиденция Деда Мороза с зоосадом и катанием на лошадях?

Новости Беларуси. В преддверии Нового года в Гродненской области откроется рекордное количество резиденций Деда Мороза – их будет 15, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одним из первых принял гостей главный новогодний волшебник Щучинского района. Его резиденция расположилась среди заснеженных лесов и полей на территории охотничье-рыболовного хозяйства. Не только хороводы возле елки, но и посещение зоосада. В загородной сказке побывала и наш корреспондент Галина Буро.

Поехали! Чух-чух, паровозик новогодний. Вместе с Бабой Ягой и Метелью закружить хоровод вокруг новогодней ели. Мороз здесь не страшен – в программе загадки, игры и танцы. Тем более в резиденции добрый Дед Мороз не щиплет нос, а в своем домике дарит подарки всем, кто выучил красивые зимние стихи. И все дети знают: любое волшебство начинается с зажжения огней.

Раз, два, три, елочка гори! Ура! И это еще не все чудеса под Новый год. Резиденция – еще и питомник. В зоосаде, разумеется, помощники Деда Мороза – олени, а еще муфлоны, лани и павлины. Согласно библейскому сюжету, звери в Рождественскую ночь разговаривают, а пока есть возможность загадать желание возле живых символов наступающего года – кроликов.

Полина Асцюкевич, ученица Орлевской средней школы имени С. П. Шупени:

Я загадала у кроликов, чтобы у всех детей сбылись их желания и все они были счастливы. В первый день в резиденцию главного новогоднего волшебника Щучинского района приехали местные школьники. Некоторые уже не впервые здесь в гостях. Едут за снежными приключениями.

Галина Буро, корреспондент:

Главная особенность этой резиденции – собственная конюшня. Детей катают на санях в упряжке с лошадьми по заснеженным полям. На санях с ветерком среди фантастических белоснежных просторов. Навстречу солнцу – это самые эмоциональные детские селфи.

Никто не уходит без подарков. В Гродненской области начинают работать резиденции Деда Мороза. Читайте здесь. А дальше с мороза теплые блины и чай за просмотром любимых мультфильмов – такая насыщенная программа. Резиденция работает первый день, а спрос на новогоднюю сказку уже большой.