«Гэта экспансія ўласнай культуры». Появится ли в Беларуси свой K-pop?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу» в 18.30.
Кирилл Казаков, СТВ:
Есть такие два ультрамодных течения. Это японские комиксы и K-pop. Все прекрасно знают, что Япония и Корея вложили уйму денег, чтобы их локальные и культурные герои, истории, комиксы, рисунки стали популярны на весь мир.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Так я хачу сказаць адно. Калі сказаў на ток-шоу на «Белросе» фразу, якую не зразумелі мае расійскія калегі – гэта выклікала ў іх істэрыку. Сказаў, што мая мара – гэта Беларусь ад Балтыкі да Ціхага акіяна. Я не меў на ўвазе ніякіх тэрытарыяльных экспансіяў. Чалавек там закрычаў.
Кирилл Казаков:
Вы цитируете Президента, который говорит: почему Беларусь к России присоединить? Почему не Россию к Беларуси? В этой шутке есть доля правды.
Игорь Марзалюк:
Гэта тое ж самае, што робяць кітайцы, што робяць японцы, што робяць амерыканцы. Культурныя сэнсы. Калі самае важнае, калі краіна пачынае развівацца, калі яна мае свой нацыянальны характар, калі яна мае сваю суб’ектнасць, то нармальна, што любая краіна ў сённяшней сітуацыі прасоўвае, як толькі ў яе з’яўляюцца грошы, гэта экспансія ўласнай культуры і ўласнай ідэнтычнасці. У адным выпадку сушы і кімано, а ў другім – дранікі і вышыванкі.
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