«Гэта экспансія ўласнай культуры». Появится ли в Беларуси свой K-pop?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу « По существу » в 18.30.

Кирилл Казаков, СТВ:

Есть такие два ультрамодных течения. Это японские комиксы и K-pop. Все прекрасно знают, что Япония и Корея вложили уйму денег, чтобы их локальные и культурные герои, истории, комиксы, рисунки стали популярны на весь мир.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Так я хачу сказаць адно. Калі сказаў на ток-шоу на «Белросе» фразу, якую не зразумелі мае расійскія калегі – гэта выклікала ў іх істэрыку. Сказаў, што мая мара – гэта Беларусь ад Балтыкі да Ціхага акіяна. Я не меў на ўвазе ніякіх тэрытарыяльных экспансіяў. Чалавек там закрычаў.

Кирилл Казаков:

Вы цитируете Президента, который говорит: почему Беларусь к России присоединить? Почему не Россию к Беларуси? В этой шутке есть доля правды.