«Где была Национальная академия наук 10 лет назад с Зюзей?» Почему белорусскую культуру начали поздно продвигать?

Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответят на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Санта Клаус, Дед Мороз. В Беларуси есть Зюзя. Это же исконно наш белорусский персонаж. Но таким популярным, как Дед Мороз, он не стал.
Кирилл Казаков, СТВ:
У нас до 2020 года история белорусского фольклора и народного искусства была очень подло оседлана. Приватизирована идеологическими противниками. Все, чем можно гордиться, ими было приватизировано. Они говорили: только это, и другого никак иначе невозможно. Зюзя – это наш. Дед Мороз, до свидания, Санта Клаус туда же. Я понимаю, что мир глобалистский. И вдруг резко получается, что Зюзю-то и не сделали брендом, а все равно Санта Клаус пришел.
Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:
аб фактычна мой каментарый выглядаў, зара мы падводзім вынікі Года гістарычная памяці. У Нацыянальная акадэміі навук 21-га будуць падведзены вынікі творчага рэспубліканскага конкурсу, прысвечанага гэтай падзеі. Здаецца, што тут агульнага? Алу тут ёсць самае галоўнае. Удзельнікі розных узростаў з любоўю, жаданнем вывелі на шырокі грамадскі агляд тую гісторыка-культурную спадчыну і тыя крыніцы духоўнасці, якія сёння вельмі важныя.
Кирилл Казаков:
Последние 10 лет где была Академия наук? Расскажите мне! Вот мы все говорили, что вот у нас национальная традиционная культура. Но где была Национальная академия наук 10 лет назад с Зюзей? Мы сейчас проводили выставку, показали. Классно, здорово. А где 10 лет назад эта выставка? Где она была 10 лет назад?
Александр Локотко:
Акадэмія навук у гэтым кантэксце была, як кажуць, тут і заўсёды, і ўсе гэтыя дзесяцігоддзі.
Кирилл Казаков:
А кто об этом знает?
Александр Локотко:
Ведаеце і вы, і журналісты ведаюць.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Калі дазволіце, Акадэмія навук мусіць займацца акадэмічнымі даследваннямі. А вось Міністэрства культуры з усімі зацікаўленнымі па-дзяржаўнаму заказу павінна ствараць лінейку дзіцячых фільмаў, мультыплікацыйных фільмаў, дзе ў нашых традыцыйных базавых фундаментальных рэчах, праз нашы казкі, праз нашы паданні, праз нашы легенды мы павінны паказваць, што такое добра, а што такое дрэнна. Гэта вельмі важная сістэмная работа. Мяне ведаеце што больш за ўсё засмучала? Акадэмія мастацтва, бліскучая акадэмія, там ёсць шыкоўныя мультфільмы, якія зроблены да дыпломнай работы або пераддыпломнай работы ў адным экзэмпляры. Якія не паказваюць на беларускіх тэлеканалах чамусьці. Чамусьці няма замовы на рэчы, якія ўжо створаны. І вось гэта праблема. Пакуль мы, і вы абсалютна маеце рацыю, да, дзеці выхоўваюцца на «Дзіснэе» і іншых рэчах. І гэта сумна. Гэта прыкмета культурнай слабасці.
Алена Сырова, СТВ:
Но должно быть и то, и то.
Игорь Марзалюк:
Тут самая галоўная праблема перавода з акадэмічнай сферы. Не ўсялякі добры вучоны добры папулярызатар. Гэта не супадае. Павінны быць нармальныя сістэмныя праграмы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Калі ў кнізе ўхваляецца нават дзіцячая педафілія...» Как белорусские депутаты борются с пропагандой нетрадиционных ценностей?
«Сколько будет стоить доллар?» Сотрудник Нацбанка рассказал о прогнозе на 2023-й и какой курс закладывался на 2022-й