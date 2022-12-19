«Где была Национальная академия наук 10 лет назад с Зюзей?» Почему белорусскую культуру начали поздно продвигать?

Кирилл Казаков, СТВ: У нас до 2020 года история белорусского фольклора и народного искусства была очень подло оседлана. Приватизирована идеологическими противниками. Все, чем можно гордиться, ими было приватизировано. Они говорили: только это, и другого никак иначе невозможно. Зюзя – это наш. Дед Мороз, до свидания, Санта Клаус туда же. Я понимаю, что мир глобалистский. И вдруг резко получается, что Зюзю-то и не сделали брендом, а все равно Санта Клаус пришел.

Алена Сырова, СТВ: Санта Клаус, Дед Мороз. В Беларуси есть Зюзя. Это же исконно наш белорусский персонаж. Но таким популярным, как Дед Мороз, он не стал.

Александр Локотко, директор Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси:

аб фактычна мой каментарый выглядаў, зара мы падводзім вынікі Года гістарычная памяці. У Нацыянальная акадэміі навук 21-га будуць падведзены вынікі творчага рэспубліканскага конкурсу, прысвечанага гэтай падзеі. Здаецца, што тут агульнага? Алу тут ёсць самае галоўнае. Удзельнікі розных узростаў з любоўю, жаданнем вывелі на шырокі грамадскі агляд тую гісторыка-культурную спадчыну і тыя крыніцы духоўнасці, якія сёння вельмі важныя.

Кирилл Казаков:

Последние 10 лет где была Академия наук? Расскажите мне! Вот мы все говорили, что вот у нас национальная традиционная культура. Но где была Национальная академия наук 10 лет назад с Зюзей? Мы сейчас проводили выставку, показали. Классно, здорово. А где 10 лет назад эта выставка? Где она была 10 лет назад?

Александр Локотко:

Акадэмія навук у гэтым кантэксце была, як кажуць, тут і заўсёды, і ўсе гэтыя дзесяцігоддзі.

Кирилл Казаков:

А кто об этом знает?

Александр Локотко:

Ведаеце і вы, і журналісты ведаюць.