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«Сделать 2023 год Годом традиционных ценностей». Молодёжь Беларуси запустила новый флешмоб

19 декабря 2022 16:43
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Новости Беларуси. Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответили на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».

«Калі ў кнізе ўхваляецца нават дзіцячая педафілія...» Как белорусские депутаты борются с пропагандой нетрадиционных ценностей? Читайте здесь.

«Сделать 2023 год Годом традиционных ценностей». Молодёжь Беларуси запустила новый флешмоб-1

Что если мы как гражданское общество нашему Первому лицу предложим идею сделать 2023 год Годом традиционных ценностей? Именно традиционные ценности, как и историческая память, подвергаются наибольшей атаке со стороны недружественных нам государств. Именно традиционные ценности являются основой, опорой, стержнем нашего народа и нашей великой Родины. Все, кто согласен с этой идеей, давайте делать видео с хэштегом «Год традиционных ценностей». Понеслась!

Алена Сырова, СТВ:
Действительно понеслась. Кто-то поддержал, кто-то не поддержал.

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# Молодежь Беларуси # общество # Алена Сырова # Фотофакт

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