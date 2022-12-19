«Сделать 2023 год Годом традиционных ценностей». Молодёжь Беларуси запустила новый флешмоб

Новости Беларуси. Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответили на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».

Что если мы как гражданское общество нашему Первому лицу предложим идею сделать 2023 год Годом традиционных ценностей? Именно традиционные ценности, как и историческая память, подвергаются наибольшей атаке со стороны недружественных нам государств. Именно традиционные ценности являются основой, опорой, стержнем нашего народа и нашей великой Родины. Все, кто согласен с этой идеей, давайте делать видео с хэштегом «Год традиционных ценностей». Понеслась!

Алена Сырова, СТВ:

Действительно понеслась. Кто-то поддержал, кто-то не поддержал.