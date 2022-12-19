Хаги Ваги, Санта Клаус и мультфильмы Disney. Ольга Чемоданова о влиянии западной культуры

Новости Беларуси. Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответили на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

С точки зрения идеологии уместно ли сравнивать два понятия рядом: традиционные ценности и историческая память? В контексте, в котором мы говорили выше.

Ольга Чемоданова, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома:

К сожалению, в нашем обществе нет этого единого понимания, что такое традиционные ценности. И на этом нужно сделать акцент. Не все понимают, что любое государство будет сильно в том случае, если сохранены традиции. Это сильное государство, надо это понимать. Духовные скрепы – мы часто такое сочетание слов слышим. Мы особо активную дискуссию не ведем по нетрадиционным ценностям, люди обращаются. Это не значит, что будем решать проблему по мере ее поступления. Конечно, нет. Так или иначе, люди сегодня не проходят мимо той проблемы, о который мы сейчас говорим. Обращают на это внимание. Лично мне приходят сообщения, фото-, видеоконтент в том числе, когда выявляются факты той же ЛГБТ-литературы, различные посылы. Поверьте, люди очень остро реагируют на эту тему. «Сделать 2023 год Годом традиционных ценностей». Молодежь Беларуси запустила новый флешмоб – подробности.

Алена Сырова:

Но это не в нашей традиции все же. Кирилл Казаков, СТВ:

Мы говорим о традиционных ценностях, и очень часто все проецируется только на семью и коллизию. Очень часто мы забываем о том, что наши славянские ценности… Условно говоря, я вспомню. Несколько дней назад появилась история с фотозоной на вокзале, когда было написано Santa Mail, а потом появилась «Почта Деда Мороза». С моей точки зрения, мы потребляем западную культуру. Полностью от нее отказаться, наверное, не совсем правильно. Насколько Santa Mail и «Почта Деда Мороза» не являются нашими ценностями? Ольга Чемоданова:

Всегда нужно чувствовать момент, когда мы можем предложить какую-то альтернативу молодежи, вообще нашему населению. Мы воспитывались каждый в свое время на своих определенных традициях. Мы тоже сегодня видим различных, непонятных для нас, персонажей, мультипликационных в том числе, которые для нас просто недопустимы.