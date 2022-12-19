«Калі ў кнізе ўхваляецца нават дзіцячая педафілія...» Как белорусские депутаты борются с пропагандой нетрадиционных ценностей?

Новости Беларуси. Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответили на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».

Алена Сырова: Традиционно. Итоги той работы, которую нам в последнее время удалось сделать. Белорусы и россияне – максимально близкие друг другу люди, у нас максимально близкие друг другу взгляды. И это касается разных сфер – не только политической и экономической. В принципе братья-славяне. В контексте того, что в нашем обиходе словосочетание «традиционные ценности» воспринимается прежде всего с точки зрения однополых-неоднополых отношений, то в последнее время из российской повестки мы слышим, что там активно борются с пропагандой как раз нетрадиционных ценностей. Могут возникать вопросы. Коль мы так близки по многим направлениям, почему бы и в этом не пойти нога в ногу? Что наши депутаты думают? Вас не атакуют белорусы с такими предложениями?

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Афіцыйнай прапаганды ЛГБТ-каштоўнасцяў у Рэспубліцы Беларусь не існуе. Другі момант – Канстытуцыя выразна акцэнтуе ўвагу на нармальных, традыцыйных сямейных каштоўнасцях. Наша дзяржаўная ідэалогія прапісана ў нашай Канстытуцыі. Там дакладна напісана, што сям’я – гэта мужчына і жанчына. Гэта традыцыйны падыход абсалютна. Іншая справа, што існуюць пэўныя праблемы з той друкаванай прадукцыяй, якая рэгулярна з’яўляецца ў нашых кніжных крамах. Як правіла выдадзены гэтыя кніжкі не ў нашых выдавецтвах, не ў беларускіх. Гэта расійскія выдавецтвы, і тут заўсёды ёсць праблема. Калі Міністэрства інфармацыі разглядае гэтыя рэчы, у нас ёсць пэўныя пагадненні аб цыркуляцыі тавараў, у тым ліку і кніжнай прадукцыі, у межах Саюзнай дзяржавы. Тут проста трэба раз і назаўсёды навесці парадак безумоўна, кніжкі, не буду іх нават называць, калі там ухваляецца нават дзіцячая педафілія...

Алена Сырова:

Но у нас на повестке у депутатов пока нет этого вопроса?