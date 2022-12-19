«Калі ў кнізе ўхваляецца нават дзіцячая педафілія...» Как белорусские депутаты борются с пропагандой нетрадиционных ценностей?
Новости Беларуси. Традиционные ценности или либеральная безнравственность? К чему призывают белорусы в интернете? Почему беларуская мова – символ нации? Эксперты в области культуры ответили на эти и другие вопросы в прямом эфире на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Не можем не затронуть главное политическое событие дня. В эти минуты во Дворце Независимости Александр Лукашенко и Владимир Путин проводят переговоры, подводят итоги года, итоги тех программ, дорожных карт.
Кирилл Казаков, СТВ:
Традиционно в последнее время.
Алена Сырова:
Традиционно. Итоги той работы, которую нам в последнее время удалось сделать. Белорусы и россияне – максимально близкие друг другу люди, у нас максимально близкие друг другу взгляды. И это касается разных сфер – не только политической и экономической. В принципе братья-славяне. В контексте того, что в нашем обиходе словосочетание «традиционные ценности» воспринимается прежде всего с точки зрения однополых-неоднополых отношений, то в последнее время из российской повестки мы слышим, что там активно борются с пропагандой как раз нетрадиционных ценностей. Могут возникать вопросы. Коль мы так близки по многим направлениям, почему бы и в этом не пойти нога в ногу? Что наши депутаты думают? Вас не атакуют белорусы с такими предложениями?
Кирилл Казаков:
Запретить пропаганду ЛГБТ.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Афіцыйнай прапаганды ЛГБТ-каштоўнасцяў у Рэспубліцы Беларусь не існуе. Другі момант – Канстытуцыя выразна акцэнтуе ўвагу на нармальных, традыцыйных сямейных каштоўнасцях. Наша дзяржаўная ідэалогія прапісана ў нашай Канстытуцыі. Там дакладна напісана, што сям’я – гэта мужчына і жанчына. Гэта традыцыйны падыход абсалютна. Іншая справа, што існуюць пэўныя праблемы з той друкаванай прадукцыяй, якая рэгулярна з’яўляецца ў нашых кніжных крамах. Як правіла выдадзены гэтыя кніжкі не ў нашых выдавецтвах, не ў беларускіх. Гэта расійскія выдавецтвы, і тут заўсёды ёсць праблема. Калі Міністэрства інфармацыі разглядае гэтыя рэчы, у нас ёсць пэўныя пагадненні аб цыркуляцыі тавараў, у тым ліку і кніжнай прадукцыі, у межах Саюзнай дзяржавы. Тут проста трэба раз і назаўсёды навесці парадак безумоўна, кніжкі, не буду іх нават называць, калі там ухваляецца нават дзіцячая педафілія...
Алена Сырова:
Но у нас на повестке у депутатов пока нет этого вопроса?
Игорь Марзалюк:
Мы прагаварвалі гэтыя нюансы. Думаю, пакуль што ёсць вельмі важныя, актуальныя праблемы, хаця гэта таксама праблема. Я лічу, што ў дадзеным выпадку мы павінны адназначна па-людску тлумачыць адну рэч. Ёсць фундаментальныя хрысціянскія каштоўнасці, ёсць традыцыі, і гэта самае галоўнае. Я лічу, што нейкія рэчы, якія зроблены ў апошні час у Расіі, можна разглядаць і ў пазітыўным ключы, думаць у тым ліку і над гэтай праблемай. Але факт застаецца фактам. Ні ў сістэме адукацыі, ні ў ніякіх іншых дзяржаўных сістэмах прапаганды няма. Ёсць барацьбіты з паветрам, якія шукаюць то, чаго няма. А што тычыцца ўсяго астатняга, мы проста павінны гэта спыняць.
Подписывайтесь на нас в Telegram!