В Совете Республики обсудили новшества законопроекта «О лизинговой деятельности»
Вторичный лизинг и финансовые каникулы для белорусов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Новшества законопроекта «О лизинговой деятельности» обсудили на выездном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ призван систематизировать правоприменительную практику предыдущих лет и включить новые актуальные нормы.
Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:
Мы переходим к созданию практически новой институции в регулировании лизинговой деятельности. С принятием Конституции и в соответствии с установками Президента мы должны постепенно перейти в регулирование сфер от отдельных разрозненных нормативных актов к системному, большому регулированию на уровне закона.
Планируется, что лизингодатель получит возможность повторно передавать в финансовую аренду имущество. Отдельный блок касается жилых помещений. Так, земельный участок, на котором расположен дом или квартира, станет частью лизинга.
Сегодня лизинговый рынок Беларуси представлен 96 организациями и финансовым портфелем в 15 миллиардов рублей. Ежегодный рост составляет около 20 %. Это самый быстро растущий сегмент экономики.