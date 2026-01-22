В Совете Республики обсудили новшества законопроекта «О лизинговой деятельности»

Вторичный лизинг и финансовые каникулы для белорусов, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Новшества законопроекта «О лизинговой деятельности» обсудили на выездном заседании Постоянной комиссии Совета Республики по экономике, бюджету и финансам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ призван систематизировать правоприменительную практику предыдущих лет и включить новые актуальные нормы.

Роман Бродов, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по экономике, бюджету и финансам:

Мы переходим к созданию практически новой институции в регулировании лизинговой деятельности. С принятием Конституции и в соответствии с установками Президента мы должны постепенно перейти в регулирование сфер от отдельных разрозненных нормативных актов к системному, большому регулированию на уровне закона.