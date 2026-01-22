Зачем Литве полигон как пол-Вильнюса у границы с Беларусью? Реакция жителей и истинные мотивы властей

В программе «Без прикрытия» нет места догадкам и полутонам. Только факты, только то, о чем предпочитали молчать. Сегодня именно такой выпуск: инсайды, которые не звучали публично, и эксклюзивный разбор событий, о которых вы должны знать.

Роман Протасевич:

Капчяместис – маленький городок на краю Литвы. Совсем скоро по соседству вырастет крупнейший военный полигон страны. Решение уже есть. Остальное – формальности. Консультации с теми, у кого заберут землю, и даже встреча с Гитанасом Науседой, где местным дали понять, что их страхи признаны необоснованными. Мы наблюдаем за границей. Без лишнего шума, но предельно внимательно. И вопрос «зачем?» в этой истории настойчиво не хочет прятаться за пресс-релизами и официальными сообщениями. Зачем строить крупнейший полигон именно здесь, у самой белорусской границы? Выбор, который сложно назвать случайным. Сегодня мы предлагаем взглянуть на происходящее не через призму заявлений, а с точки зрения местных жителей.

Роман Протасевич:

Кадры, переданные нашим источником и снятые в январе 2026 года, показывают то, что обычно остается вне официальных отчетов. Именно так становится понятен реальный масштаб цифры в 27 тысяч гектаров. История с полигоном давно перестала быть просто новостью и быстро доросла до политического резонанса. Настолько громкого, что реагировать пришлось уже на самом верху политического Олимпа Вильнюса. В декабре 2025 года на общественных обсуждениях люди впервые услышали решение, которое прозвучало для них как приговор. Жители Литвы выступили против строительства нового военного полигона.

Роман Протасевич:

В январе 2026-го, когда протесты набрали обороты, в город приехал президент Гитанас Науседа. Объяснять и, как было заявлено, развеивать страхи. Но оставим пока что слова в стороне. Перейдем к тому, что сомнений не вызывает. К цифрам, которые власти назвали сами. 27 тысяч гектаров – площадь будущего полигона. Чтобы было понятно, это как отрезать большую половину Вильнюса и объявить ее зоной стрельб. 1 967 частных земельных участков подлежат изъятию. Это не абстракция. Это конкретные участки, на которых стоят дома. 90 усадеб находятся в зоне сноса, 13 из них выкупят принудительно, людей выселят. Остальным 77 предложат выбор – продать или жить по соседству с танками.