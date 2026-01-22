Зачем Литве полигон как пол-Вильнюса у границы с Беларусью? Реакция жителей и истинные мотивы властей

В программе «Без прикрытия» нет места догадкам и полутонам. Только факты, только то, о чем предпочитали молчать. Сегодня именно такой выпуск: инсайды, которые не звучали публично, и эксклюзивный разбор событий, о которых вы должны знать.
В программе «Без прикрытия» нет места догадкам и полутонам. Только факты, только то, о чем предпочитали молчать. Сегодня именно такой выпуск: инсайды, которые не звучали публично, и эксклюзивный разбор событий, о которых вы должны знать.
Роман Протасевич:
Капчяместис – маленький городок на краю Литвы. Совсем скоро по соседству вырастет крупнейший военный полигон страны. Решение уже есть. Остальное – формальности. Консультации с теми, у кого заберут землю, и даже встреча с Гитанасом Науседой, где местным дали понять, что их страхи признаны необоснованными.
Мы наблюдаем за границей. Без лишнего шума, но предельно внимательно. И вопрос «зачем?» в этой истории настойчиво не хочет прятаться за пресс-релизами и официальными сообщениями. Зачем строить крупнейший полигон именно здесь, у самой белорусской границы?
Выбор, который сложно назвать случайным. Сегодня мы предлагаем взглянуть на происходящее не через призму заявлений, а с точки зрения местных жителей.
Роман Протасевич:
Кадры, переданные нашим источником и снятые в январе 2026 года, показывают то, что обычно остается вне официальных отчетов. Именно так становится понятен реальный масштаб цифры в 27 тысяч гектаров.
История с полигоном давно перестала быть просто новостью и быстро доросла до политического резонанса. Настолько громкого, что реагировать пришлось уже на самом верху политического Олимпа Вильнюса. В декабре 2025 года на общественных обсуждениях люди впервые услышали решение, которое прозвучало для них как приговор.
Жители Литвы выступили против строительства нового военного полигона.
Роман Протасевич:
В январе 2026-го, когда протесты набрали обороты, в город приехал президент Гитанас Науседа. Объяснять и, как было заявлено, развеивать страхи. Но оставим пока что слова в стороне. Перейдем к тому, что сомнений не вызывает.
К цифрам, которые власти назвали сами. 27 тысяч гектаров – площадь будущего полигона. Чтобы было понятно, это как отрезать большую половину Вильнюса и объявить ее зоной стрельб. 1 967 частных земельных участков подлежат изъятию.
Это не абстракция. Это конкретные участки, на которых стоят дома. 90 усадеб находятся в зоне сноса, 13 из них выкупят принудительно, людей выселят. Остальным 77 предложат выбор – продать или жить по соседству с танками.
Роман Протасевич:
По плану, обычная жизнь здесь будет отключаться на 50 дней в году. 5 раз по 10 дней. Грохот, взрывы и максимальная нагрузка. Плюс учения помельче. Расписание, уверяют, будут публиковать заранее. Как будто знание даты артподготовки сделает ее тише.
И, конечно, НАТО. Именно для зарубежных солдат отстроят казармы и расчистят тысячи гектаров леса. В литовскую глубинку уже скоро будет приезжать иностранный контингент. Тысячи человек со своим укладом, своей логистикой, своими правилами.
Идиллию тихого края окончательно нарушат не только взрывы, но и чужая военная повседневность. На фоне этих цифр вопросы звучали не из враждебных источников, а на вполне официальных встречах.
После собрания 22 декабря председатель общины сказал прямо: «Слов для тех, кого выселяют, у него нет». Их действительно сложно подобрать. А 15 января президент Гитанас Науседа, приехавший развеять страхи и бороться с дезинформацией, назвал опасения людей за свои дома и землю предков необоснованными. Удобно объявить боль вымыслом. Теперь послушайте, что говорят сами литовцы в соцсетях. Таких видео много, и они появляются без всякого расписания.
Подробности в видео.