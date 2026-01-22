Игорь Сергеенко встретился с активом Белорусского союза женщин

Женщины находятся в авангарде государственной и общественно-политической жизни страны. Об этом заявил председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко во время встречи с активом Белорусского союза женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они занимают активную позицию в решении задач, стоящих перед парламентом. И также являются членами Белорусского союза женщин, который занимает важное место в структуре гражданского общества страны. Организация ставит перед собой цели повышения статуса женщин в обществе, их роли во всех областях жизни страны, достижения гражданского согласия.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Мы услышали многие предложения, которые касаются и в первую очередь возможных законодательных инициатив, и молодежной политики, и работы с детьми, и вопроса социальной защиты, и повышения роли женщины в нашем обществе, а также реализации проектов патриотической направленности, вовлечения молодежи в трудовую деятельность, в волонтерскую деятельность. То есть начинать, вернее, продолжать нужно конкретными делами.

Ольга Шпилевская, председатель Белорусского союза женщин:

Женщин-парламентариев становится все больше и больше. И это правильно, потому что так, как женщина чувствует нерв общества, понимает, какие, может быть, законодательные новеллы должны появиться, чтобы в общем жизнь семьи стала как-то проще и лучше, наверное, не чувствует и не понимает ни один другой человек.

Поэтому это логично, что женщин в парламенте становится все больше и больше. И я думаю, что это только начало. Потому что, видя, как развивается политическая активность наших женщин, тоже можно говорить, что у нас будет много кандидатов, чтобы стать членами парламента в том числе.

Белорусский союз женщин существует без малого 35 лет. И важнейшим направлением сотрудничества с депутатами Палаты представителей является продолжение работы по консолидации общества и сохранению единства белорусского народа.