Вадим Боровик о «Большом разговоре»: там люди приехали, у них не было цели вопрос задать

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Юля, год ты отработала с Президентом. Возьмем за точку входа 16 августа 2020-го, и сейчас оканчивая «Большим разговором». Президент, окружение и сама ситуация как менялись в твоем понимании как журналистки пула?

Юлия Бешанова, политический обозреватель, ведущая ЗАО «Столичное телевидение»:

Мне кажется, оно меняется ежедневно, в зависимости от повестки. Если был период, когда мы были сосредоточены на том, что происходит внутри страны, расколе, который мы переживали впервые в белорусском обществе, то сейчас мы продолжаем заниматься своими делами. Сейчас главное – сосредоточиться на том, что происходит внутри страны. Знаете, как после любой войны мы переводим все на мирные рельсы. Сейчас это главное. В риторике Президента все больше появляется того самого внешнего контура. Наверное, сейчас появилось понимание, откуда произошел разлад внутри, что не все здесь. И вот это понимание, наверное, приводит к тому, что и риторика сейчас меняется. Да, она бывает иногда жесткой, мы видели на «Большом разговоре» достаточно жесткие высказывания Президента. Но, опять же, что касается европейских журналистов: когда четвертый раз звучит один и тот же вопрос... Давайте честно скажем, мы все удивились выдержке, и не каждый из нас смог бы четвертый раз спокойно объяснить еще раз одно и то же, что спрашивали бесконечно.