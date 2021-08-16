«Это самые популярные зелья». Чем удивляли зрителей на фестивале средневековья в Несвиже?

Новости Беларуси. В Несвиже прошел фестиваль исторических реконструкций. Праздник организовали впервые, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На него собралось множество гостей и реконструкторов со всей Беларуси.

Организаторы представили как тематические ремесленные площадки, так и музыкальные номера. И, конечно, рыцарские сражения. Здесь прошли реконструкции боев XVII и XVIII веков.

В прошлое окунулась и Анастасия Кончиц.

Английский парк Несвижского замка как нельзя лучше подходит для исторических реконструкций. Кажется, что стены уже навевают дух средневековья. А пары в стародавних костюмах только добавляют колорит.

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