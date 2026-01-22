Наталья Кочанова встретилась с депутатами Минска и Минской области

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова провела встречу с депутатским корпусом Минска и Минской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог посвятили наиболее актуальным вопросам, которые влияют на создание комфортных условий для жизни граждан.

Среди центральных тем доступность и качество медицинской помощи. А также организация торгового обслуживания населения в Минской области. Основная задача – стабилизация потребительского рынка, обеспечение доступности товаров, а также формирование справедливого ценообразования.

Мария Климович, Председатель Пуховичского районного Совета депутатов:

Сегодня у нас есть населенные пункты, которые с малой численностью, средней численностью до 200 человек, к сожалению, они не имеют уникальной возможности прийти в крупную торговую сеть. И мы обратились с просьбой, чтобы направить наши крупные торговые сети взять на себя социальную нагрузку. Непосредственно обеспечить функционирование либо магазинов, автолавок, либо все-таки рассмотреть возможность строительства каких-либо торговых павильонов.

Сегодня и депутат, и человек, который на месте, староста деревни, неравнодушный человек всегда заинтересован в данном вопросе, потому что наша задача – чтобы все люди были в равных условиях и имели одинаковые возможности.

Такие встречи с депутатами уже стали традиционными. Они позволяют обмениваться мнениями. Системный подход позволяет доносить до населения актуальную информацию и повышать качество работы с гражданами.