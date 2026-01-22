Финальный том уникального издания презентовали в научной библиотеке НАН Беларуси

Настоящее путешествие во времени. В Центральной научной библиотеке НАН Беларуси представили 20-й (финальный) том серийного издания «Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Когда-то библиотека известного княжеского рода включала редкие и ценные книги, манускрипты и документы. Она была центром интеллектуальной жизни и культурного обмена, привлекая ученых и писателей со всей Европы. Сейчас для создания уникального памятника белорусской культуры ученым потребовался год кропотливой работы. В заключительной книге собраны экземпляры книгопечатания XVIII века, которые были выявлены за последнее время. Также здесь разместили специальный терминологический словарь.

Александр Стефанович, научный сотрудник отдела исследования редкой книги Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси:

Для наглядности и убедительности мы включили иллюстративный материал, наиболее яркие и интересные элементы из книги. Это либо гравюры, либо заставки, концовки, еще те элементы, которые часто использовались при оформлении книги. Сам каталог интересен еще тем, что у нас там есть указатели издателей, типографов. Для человека, который мало сведущий в этих вопросах, мы сделали терминологический словарь.