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Финальный том уникального издания презентовали в научной библиотеке НАН Беларуси

22 января 2026 17:19
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Настоящее путешествие во времени. В Центральной научной библиотеке НАН Беларуси представили 20-й (финальный) том серийного издания «Библиотека Радзивиллов Несвижской ординации», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Финальный том уникального издания презентовали в научной библиотеке НАН Беларуси-2

Когда-то библиотека известного княжеского рода включала редкие и ценные книги, манускрипты и документы. Она была центром интеллектуальной жизни и культурного обмена, привлекая ученых и писателей со всей Европы. 

Сейчас для создания уникального памятника белорусской культуры ученым потребовался год кропотливой работы. В заключительной книге собраны экземпляры книгопечатания XVIII века, которые были выявлены за последнее время. Также здесь разместили специальный терминологический словарь.

Финальный том уникального издания презентовали в научной библиотеке НАН Беларуси-4

Александр Стефанович, научный сотрудник отдела исследования редкой книги Центральной научной библиотеки Национальной академии наук Беларуси:
Для наглядности и убедительности мы включили иллюстративный материал, наиболее яркие и интересные элементы из книги. Это либо гравюры, либо заставки, концовки, еще те элементы, которые часто использовались при оформлении книги. 

Сам каталог интересен еще тем, что у нас там есть указатели издателей, типографов. Для человека, который мало сведущий в этих вопросах, мы сделали терминологический словарь.

Финальный том уникального издания презентовали в научной библиотеке НАН Беларуси-6

Со всеми томами можно ознакомиться на тематической экспозиции «Из книжного наследия Радзивиллов» в Центральной научной библиотеке НАН Беларуси. Также здесь представлены более сотни образцов европейского книгопечатания XV – первой половины XX веков, которые вошли в основу изданий.

# Книги

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