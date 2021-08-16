Придумали программу раздельного сбора мусора. Школьники из Несвижа стали призёрами областного этапа экологического конкурса

Новости Беларуси. Команда несвижской средней школы № 4 стала призером областного этапа национального конкурса «ЭкоТимуровцы», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В течение всего учебного года юные экологи выполняли различные задания, проходили онлайн-викторины, мастер-классы, принимали участие в экофлешмобах, решали задачи, проводили опыты. Например, школьники изучали свойства воды, воздуха. Кроме того, разработали карту обитания редких видов животных и растений, изготовили кормушки для птиц. Результаты всех заданий вносили в электронный дневник, который затем оценивало жюри.

Яна Симонова, ученица средней школы № 4:

Мы делали опыт с плотностью жидкостей. Смотрим, за сколько разлагаются бумага, фантики.

Екатерина Яковлева, ученица средней школы № 4:

Мы брали яйцо и проверяли, в какой воде оно всплывет наверх: соленой, газированной или обычной. Еще мы брали банку со свечкой, поджигали ее и накрывали банкой. Там не хватало кислорода, и она потухала.

Юлия Кабариха, педагог-организатор средней школы № 4:

Этот конкурс был для нас очень интересен, мы не могли пройти мимо, потому что наша школа на протяжении многих лет с экологическим уклоном. И как раз в этом учебном году наша школа единственная в районе получила статус «зеленой школы».