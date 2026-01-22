Трамп и Зеленский провели переговоры в Давосе – каковы итоги

Всемирный экономический форум в Давосе обеспечил эффектную сцену для переговоров о мире. Сегодня, 22 января, за ее кулисами Трамп и Зеленский провели переговоры по урегулированию украинского конфликта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По итогам беседы, которая длилась около часа, было объявлено, что делегации России, США и Украины якобы встретятся в ОАЭ уже завтра, 23 января. Визит должен продлиться два дня. Это могут быть их первые трехсторонние переговоры с начала украинского конфликта.
И тем не менее Кремль и Белый дом еще не комментировали эту информацию. Через считаные часы Владимир Путин примет в Москве спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Накануне дипломат прибыл с Трампом в Давос и провел встречу со спецпредставителем президента России Кириллом Дмитриевым.
С Уиткоффом в Москву отправится Джаред Кушнер – зять и неофициальный доверенный советник президента Трампа. Напомним, последняя встреча Стива Уиткоффа и Владимира Путина состоялась 3 декабря и не привела к ощутимым результатам. На этот раз стороны настроены решительнее. Накануне Уиткофф отмечал, что многоступенчатые переговоры по Украине подошли к финальной стадии. Того же мнения придерживается и глава США.