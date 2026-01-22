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От Полоцкого княжества к суверенному государству – как развивалась дипслужба Беларуси

22 января 2026 16:56
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Белорусская дипломатия сегодня – это не просто внешнеполитическая служба, а важнейший инструмент защиты национальных интересов в условиях турбулентной мировой повестки. Более чем за 100 лет она вобрала опыт нескольких поколений и выстроила собственную школу – на принципах уважения, равноправного диалога и прагматичного партнерства. 

Об этом говорится в поздравлении Президента работникам и ветеранам дипломатической службы с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

От Полоцкого княжества к суверенному государству – как развивалась дипслужба Беларуси-2

Преемственность и ответственность перед историей в эти дни приобретают особый смысл. В Министерстве иностранных дел открыли мемориальную доску в память о тех, кто стоял у истоков белорусской дипломатической мысли и отстоял право страны на будущее в годы Великой Отечественной войны.

В Минске открыли мемориальную доску в память о сотрудниках МИД

Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, ведомство создавалось буквально на обломках разрушенной войной Беларуси. И сегодня новые поколения дипломатов равняются на тех, кто стоял у истоков дипслужбы в условиях куда более жестких, но не менее судьбоносных.

От Полоцкого княжества к суверенному государству – как развивалась дипслужба Беларуси-4

Неизменной чертой белорусской внешней политики является миролюбие. Согласно историческим документам, так было еще во времена Полоцкого княжества. В мирных договорах Киевской Руси и Византии упоминается Полоцк как посредник. То есть урегулирование спорных ситуаций и конфликтов исключительно мирным путем уже тогда было характерно для жителей нашей земли.

Географическое положение также влияло и продолжает влиять на Беларусь. Всегда на цивилизационном разломе, между Востоком и Западом. Все войны не просто затрагивали нашу территорию, а проходились по ней, сея разруху и смерть. 

Как отмечают сотрудники дипломатической службы, главная задача дипломатии – превратить минусы в преимущества. Потому, как отмечал неоднократно глава государства, мы хотим быть не разграничительным барьером между Востоком и Западом, а мостом.

От Полоцкого княжества к суверенному государству – как развивалась дипслужба Беларуси-6

Зоя Колонтай, председатель Ассоциации ветеранов МИД Беларуси:
Мы, нынешние ветераны, получили в свое время эстафету преданности Родине, защиты и продвижения интересов, национальных интересов нашей страны на международной арене от мидовцев 1940-80-х годов. И мы сегодня желаем молодым дипломатам, чтобы они так же достойно несли эту эстафету и приумножали славные традиции нашей дипломатической службы.

Есть такие? 

Я думаю, что есть.

Отметим, становление белорусской дипломатии пришлось на годы БССР. Наша страна стала соучредителем Организации Объединенных наций: вклад Беларуси в борьбу с нацизмом и колоссальные потери (в том числе среди мирного населения) были признаны международным сообществом единогласно.

От Полоцкого княжества к суверенному государству – как развивалась дипслужба Беларуси-8

Большую роль во вступлении БССР в ООН сыграл наш земляк Андрей Громыко, посол Советского Союза в США, а после министр иностранных дел СССР. На площадке ООН Беларусь начала активную работу: уже в первые годы последовали инициативы о ядерном разоружении, борьбе с колониализмом. 

Да, в годы СССР суверенитет белорусской дипслужбы был ограничен, делегация в ООН говорила от лица всех социалистических республик. Впрочем, были инициативы, разработанные с нуля в Минске: например, в сфере борьбы с новыми видами оружия массового уничтожения, радиологическим оружием.

От Полоцкого княжества к суверенному государству – как развивалась дипслужба Беларуси-10

Неоднократно именно Минск становился местом встреч на высшем уровне ввиду заработанного международного авторитета. Так, в резиденции «Заславль» шли переговоры Леонида Брежнева и президента Франции Жоржа Помпиду: не только о двусторонних перспективах, но и глобальных мировых проблемах. Также Беларусь посещали Ричард Никсон, Фидель Кастро, Махатма Ганди.

К 1988 году БССР являлась участников 156 международных договоров и соглашений. Дипломатические представители участвовали в работе более 60 межправительственных организаций в ООН.

# МИД Республики Беларусь # История

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