От Полоцкого княжества к суверенному государству – как развивалась дипслужба Беларуси

Белорусская дипломатия сегодня – это не просто внешнеполитическая служба, а важнейший инструмент защиты национальных интересов в условиях турбулентной мировой повестки. Более чем за 100 лет она вобрала опыт нескольких поколений и выстроила собственную школу – на принципах уважения, равноправного диалога и прагматичного партнерства. Об этом говорится в поздравлении Президента работникам и ветеранам дипломатической службы с профессиональным праздником, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Лукашенко поздравил дипломатов с профессиональным праздником

Преемственность и ответственность перед историей в эти дни приобретают особый смысл. В Министерстве иностранных дел открыли мемориальную доску в память о тех, кто стоял у истоков белорусской дипломатической мысли и отстоял право страны на будущее в годы Великой Отечественной войны. В Минске открыли мемориальную доску в память о сотрудниках МИД Как отметил министр иностранных дел Максим Рыженков, ведомство создавалось буквально на обломках разрушенной войной Беларуси. И сегодня новые поколения дипломатов равняются на тех, кто стоял у истоков дипслужбы в условиях куда более жестких, но не менее судьбоносных.

Неизменной чертой белорусской внешней политики является миролюбие. Согласно историческим документам, так было еще во времена Полоцкого княжества. В мирных договорах Киевской Руси и Византии упоминается Полоцк как посредник. То есть урегулирование спорных ситуаций и конфликтов исключительно мирным путем уже тогда было характерно для жителей нашей земли. Географическое положение также влияло и продолжает влиять на Беларусь. Всегда на цивилизационном разломе, между Востоком и Западом. Все войны не просто затрагивали нашу территорию, а проходились по ней, сея разруху и смерть. Как отмечают сотрудники дипломатической службы, главная задача дипломатии – превратить минусы в преимущества. Потому, как отмечал неоднократно глава государства, мы хотим быть не разграничительным барьером между Востоком и Западом, а мостом.

Зоя Колонтай, председатель Ассоциации ветеранов МИД Беларуси:

Мы, нынешние ветераны, получили в свое время эстафету преданности Родине, защиты и продвижения интересов, национальных интересов нашей страны на международной арене от мидовцев 1940-80-х годов. И мы сегодня желаем молодым дипломатам, чтобы они так же достойно несли эту эстафету и приумножали славные традиции нашей дипломатической службы. – Есть такие? – Я думаю, что есть. Отметим, становление белорусской дипломатии пришлось на годы БССР. Наша страна стала соучредителем Организации Объединенных наций: вклад Беларуси в борьбу с нацизмом и колоссальные потери (в том числе среди мирного населения) были признаны международным сообществом единогласно.

Большую роль во вступлении БССР в ООН сыграл наш земляк Андрей Громыко, посол Советского Союза в США, а после министр иностранных дел СССР. На площадке ООН Беларусь начала активную работу: уже в первые годы последовали инициативы о ядерном разоружении, борьбе с колониализмом. Да, в годы СССР суверенитет белорусской дипслужбы был ограничен, делегация в ООН говорила от лица всех социалистических республик. Впрочем, были инициативы, разработанные с нуля в Минске: например, в сфере борьбы с новыми видами оружия массового уничтожения, радиологическим оружием.