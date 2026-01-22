Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле
Зима дает возможность попробовать себя в чем-то более грандиозном, нежели классический снеговик. Если вы думали, что снег – это лишь красивые пейзажи и хлопоты коммунальщиков, то мастера уверяют: из него можно создать настоящие шедевры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В самом сердце Гомеля прямо сейчас разворачивается настоящий арт-проект под открытым небом. Сотни тонн снега превращаются в искусство прямо на глазах прохожих. Гигантские фигуры сказочных героев, символы города и авангардные образы – все это уже можно увидеть возле государственного цирка.
Мудрая сова и грациозная лошадь, сказочный Щелкунчик, медвежонок на шаре и Аленка. В руках белорусских скульпторов 10 снежных заготовок медленно обретают черты волшебных персонажей.
Анна Корольчук, корреспондент:
К работе мастера приступили в понедельник. Сначала, чтобы сформовать снежные глыбы, использовали лопаты и пилы. Теперь для более тонкой проработки деталей вооружились петлями и скребками.
А что вы сейчас делаете?
Игнат Иньков, студент Белорусской государственной академии искусств:
Делаю листик для венка, на котором сидит сова. Это символ праздника, чего-то мудрого, сказочного. У нас тема сказок, потому выбран такой образ.
В числе творцов – представители Союза художников Беларуси и академии искусств, а также начинающие скульпторы. Центральную фигуру будущей экспозиции, трехметровую рысь, гордый символ Гомеля, изображенный на его гербе, доверили Ивану Артимовичу.
Горожане уже сейчас не могут пройти мимо этой удивительной стройки. Взрослые и дети завороженно наблюдают, как из бесформенных глыб рождаются знакомые образы, и делают фото.
Зимняя галерея под открытым небом будет радовать жителей и гостей города до тех пор, пока позволит погода. Присоединиться к фестивалю может каждый. Несколько снежных заготовок специально оставили для тех, кто тоже хочет показать свой креатив, используя самый волшебный материал зимы.
Подробности в видео.