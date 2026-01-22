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Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле

22 января 2026 17:24
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Зима дает возможность попробовать себя в чем-то более грандиозном, нежели классический снеговик. Если вы думали, что снег – это лишь красивые пейзажи и хлопоты коммунальщиков, то мастера уверяют: из него можно создать настоящие шедевры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В самом сердце Гомеля прямо сейчас разворачивается настоящий арт-проект под открытым небом. Сотни тонн снега превращаются в искусство прямо на глазах прохожих. Гигантские фигуры сказочных героев, символы города и авангардные образы – все это уже можно увидеть возле государственного цирка. 

Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле-2
Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле-3

Мудрая сова и грациозная лошадь, сказочный Щелкунчик, медвежонок на шаре и Аленка. В руках белорусских скульпторов 10 снежных заготовок медленно обретают черты волшебных персонажей.

Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле-5

Анна Корольчук, корреспондент:
К работе мастера приступили в понедельник. Сначала, чтобы сформовать снежные глыбы, использовали лопаты и пилы. Теперь для более тонкой проработки деталей вооружились петлями и скребками. 

А что вы сейчас делаете?

Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле-7

Игнат Иньков, студент Белорусской государственной академии искусств:
Делаю листик для венка, на котором сидит сова. Это символ праздника, чего-то мудрого, сказочного. У нас тема сказок, потому выбран такой образ.

Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле-9

В числе творцов – представители Союза художников Беларуси и академии искусств, а также начинающие скульпторы. Центральную фигуру будущей экспозиции, трехметровую рысь, гордый символ Гомеля, изображенный на его гербе, доверили Ивану Артимовичу.

Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле-11

Горожане уже сейчас не могут пройти мимо этой удивительной стройки. Взрослые и дети завороженно наблюдают, как из бесформенных глыб рождаются знакомые образы, и делают фото.

Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле-13

Зимняя галерея под открытым небом будет радовать жителей и гостей города до тех пор, пока позволит погода. Присоединиться к фестивалю может каждый. Несколько снежных заготовок специально оставили для тех, кто тоже хочет показать свой креатив, используя самый волшебный материал зимы.

Подробности в видео.

# Фестиваль # зима

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