Фестиваль снежных скульптур проходит в Гомеле

Зима дает возможность попробовать себя в чем-то более грандиозном, нежели классический снеговик. Если вы думали, что снег – это лишь красивые пейзажи и хлопоты коммунальщиков, то мастера уверяют: из него можно создать настоящие шедевры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В самом сердце Гомеля прямо сейчас разворачивается настоящий арт-проект под открытым небом. Сотни тонн снега превращаются в искусство прямо на глазах прохожих. Гигантские фигуры сказочных героев, символы города и авангардные образы – все это уже можно увидеть возле государственного цирка.

Мудрая сова и грациозная лошадь, сказочный Щелкунчик, медвежонок на шаре и Аленка. В руках белорусских скульпторов 10 снежных заготовок медленно обретают черты волшебных персонажей.

Анна Корольчук, корреспондент:

К работе мастера приступили в понедельник. Сначала, чтобы сформовать снежные глыбы, использовали лопаты и пилы. Теперь для более тонкой проработки деталей вооружились петлями и скребками. А что вы сейчас делаете?

Игнат Иньков, студент Белорусской государственной академии искусств:

Делаю листик для венка, на котором сидит сова. Это символ праздника, чего-то мудрого, сказочного. У нас тема сказок, потому выбран такой образ.

В числе творцов – представители Союза художников Беларуси и академии искусств, а также начинающие скульпторы. Центральную фигуру будущей экспозиции, трехметровую рысь, гордый символ Гомеля, изображенный на его гербе, доверили Ивану Артимовичу.

Горожане уже сейчас не могут пройти мимо этой удивительной стройки. Взрослые и дети завороженно наблюдают, как из бесформенных глыб рождаются знакомые образы, и делают фото.