Кирилл Казаков о событиях августа 2020-го: я называю это мятежом свадебных ведущих

Новости Беларуси. Год спустя после первого митинга в поддержку Президента на площади Независимости, где Александр Лукашенко откровенно обратился к белорусам. Пророчества тогда и реальность сейчас. А также «Большой разговор с Президентом» – конкретные посылы и междустрочие – в политическом ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Вам не кажется, что спустя год после всех этих событий, бог все-таки бережет Беларусь? Об этом тоже много говорят. Всегда происходят какие-то события, которые нас спасают. Мир отвлекается на что-то. Вот, произошла Литва, вдруг резко мы стали над этим смеяться, заменяя тот же Минск-97 на Вильнюс-97 или меняя карателя на карателюс, оказывается, что ситуация в Литве одинаковая. Вдруг Афганистан происходит.

Вадим Гигин, декан факультета философии и социальных наук БГУ:

Гриша выдал классный ролик на телеканале, «Муры рухнут» он наложил на то, что происходит в Литве. Но почему бог бережет? Потому что на самом деле никакой чрезвычайщины не было и тогда. Продолжалась уборочная. Я вам скажу, я 16-го проводил последнее собеседование по зачислению студентов в Белорусский госуниверситет. Конечно, к сожалению, накануне в эту неделю была такая обстановка, что нам приходилось эвакуировать приемную комиссию с Ленинградской, мы перенесли собеседование на Кальварийскую. Но не сорвали приемную кампанию, спокойно ее завершили, так же как уборочную, как работали заводы. Ни на какие военные рельсы, несмотря на угрозу, которая была, мы не перешли, продолжали созидать работать. И параллельно с митингом эта уверенность, поддержка обеспечила социальную базу власти, стабильности. В чем еще причина поражения этой цветной революции? Их социальная поддержка не оказалась такой широкой. Рабочие поддержали? Нет. Крестьяне поддержали? Нет. Студенчество с большего поддержало? Тоже нет. Восстание такого нового среднего класса в еще ковидных условиях… Кирилл Казаков:

Я называю это революцией или мятежом свадебных ведущих. Не больше и не меньше.