«Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция». Эксперты про земельный указ Президента

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Президент поднимал вопрос о земле, сейчас читал, идя на программу, что подписан указ о строительстве. Намного проще сейчас построить дом без неких планов: у тебя есть земля, у тебя есть бумага, что ты землей владеешь. И можно строить дом. И это упрощает ситуацию: не надо ни в сельсовет, ни к губернатору, ни к председателю райисполкома – никуда идти. Алена Сырова, СТВ:

Такая же будет реформа по земле.

Николай Щекин, политолог:

Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция. Кирилл Казаков:

Вопрос земли решается не на уровне губернатора, а вот в сельсовете. А вдруг там что-то не так. Алена Сырова:

Так это ж свой человек. Кирилл Казаков:

Вы когда все в своих руках держите, кажется, больше контроля. А так вроде распределили полномочия, и земля вроде как находится у сельсоветов, и они принимают решения. Алена Сырова:

И Дмитрий там пойдет раздавать… Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Дмитрий не пойдет – у нас все с аукциона. Кирилл Казаков:

Вопрос: а не составим ли мы коррупционную составляющую, чего все боятся?