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«Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция». Эксперты про земельный указ Президента

13 июня 2022 19:04
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Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Президент поднимал вопрос о земле, сейчас читал, идя на программу, что подписан указ о строительстве. Намного проще сейчас построить дом без неких планов: у тебя есть земля, у тебя есть бумага, что ты землей владеешь. И можно строить дом. И это упрощает ситуацию: не надо ни в сельсовет, ни к губернатору, ни к председателю райисполкома – никуда идти.  

Алена Сырова, СТВ:  
Такая же будет реформа по земле.  

«Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция». Эксперты про земельный указ Президента-1

Николай Щекин, политолог:  
Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция.  

Кирилл Казаков:  
Вопрос земли решается не на уровне губернатора, а вот в сельсовете. А вдруг там что-то не так.  

Алена Сырова:  
Так это ж свой человек.  

Кирилл Казаков:  
Вы когда все в своих руках держите, кажется, больше контроля. А так вроде распределили полномочия, и земля вроде как находится у сельсоветов, и они принимают решения.  

Алена Сырова:  
И Дмитрий там пойдет раздавать…  

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:  
Дмитрий не пойдет – у нас все с аукциона.  

Кирилл Казаков:  
Вопрос: а не составим ли мы коррупционную составляющую, чего все боятся?  

«Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция». Эксперты про земельный указ Президента-4

Дмитрий Кудин:  
Коррупционная составляющая исключается, потому что у нас проверки прокуратуры.  

Кирилл Казаков:  
Дмитрий, в вас мы уверены 100 %, но все же.  

Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:  
Дмитрия поправят, если он ошибется. У нас система очень четко работает. И все на четырех-пяти уровнях еще отслеживается. К слову, по земле, к своему счастью, я по прошлой работе имею отношение к этому указу. Сейчас это будет кодекс земельный. Как один из разработчиков. Закладывалась туда идеология следующая. Глава государства говорит: не только передача полномочий, разгрузите меня от этих проблем мелких, в которые даже вникнуть быстро не могу. И самое главное, что накопился огромный пул такой проблем, клубок, который не развязывается оперативно, быстро. Либо законодательство не дает ему развязаться – патовая ситуация. Когда житель построил дом, а там на 20 сантиметров случайно…  

Кирилл Казаков:  
Живой пример приводил Президент.  

Александр Субботин:  
А чтобы ему дорезать земли, надо все это снести, потом дорезать земли через аукцион, а потом опять… Это упростить, сделать амнистии там, где на пределах здравого смысла. И упростить процесс получения земли, процесс обслуживания земли. Там много таких инноваций, которые не реформируют, а совершенствуют наше законодательство. Общество эволюционирует, и законы тоже должны эволюционировать и помогать нам жить.  

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# Государственная политика # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Николай Щекин # Дмитрий Кудин # Александр Субботин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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