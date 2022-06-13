«Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция». Эксперты про земельный указ Президента
Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Президент поднимал вопрос о земле, сейчас читал, идя на программу, что подписан указ о строительстве. Намного проще сейчас построить дом без неких планов: у тебя есть земля, у тебя есть бумага, что ты землей владеешь. И можно строить дом. И это упрощает ситуацию: не надо ни в сельсовет, ни к губернатору, ни к председателю райисполкома – никуда идти.
Алена Сырова, СТВ:
Такая же будет реформа по земле.
Николай Щекин, политолог:
Если бы сразу вводили эти реформы, была бы коррупция.
Кирилл Казаков:
Вопрос земли решается не на уровне губернатора, а вот в сельсовете. А вдруг там что-то не так.
Алена Сырова:
Так это ж свой человек.
Кирилл Казаков:
Вы когда все в своих руках держите, кажется, больше контроля. А так вроде распределили полномочия, и земля вроде как находится у сельсоветов, и они принимают решения.
Алена Сырова:
И Дмитрий там пойдет раздавать…
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Дмитрий не пойдет – у нас все с аукциона.
Кирилл Казаков:
Вопрос: а не составим ли мы коррупционную составляющую, чего все боятся?
Дмитрий Кудин:
Коррупционная составляющая исключается, потому что у нас проверки прокуратуры.
Кирилл Казаков:
Дмитрий, в вас мы уверены 100 %, но все же.
Александр Субботин, председатель Витебского областного исполнительного комитета:
Дмитрия поправят, если он ошибется. У нас система очень четко работает. И все на четырех-пяти уровнях еще отслеживается. К слову, по земле, к своему счастью, я по прошлой работе имею отношение к этому указу. Сейчас это будет кодекс земельный. Как один из разработчиков. Закладывалась туда идеология следующая. Глава государства говорит: не только передача полномочий, разгрузите меня от этих проблем мелких, в которые даже вникнуть быстро не могу. И самое главное, что накопился огромный пул такой проблем, клубок, который не развязывается оперативно, быстро. Либо законодательство не дает ему развязаться – патовая ситуация. Когда житель построил дом, а там на 20 сантиметров случайно…
Кирилл Казаков:
Живой пример приводил Президент.
Александр Субботин:
А чтобы ему дорезать земли, надо все это снести, потом дорезать земли через аукцион, а потом опять… Это упростить, сделать амнистии там, где на пределах здравого смысла. И упростить процесс получения земли, процесс обслуживания земли. Там много таких инноваций, которые не реформируют, а совершенствуют наше законодательство. Общество эволюционирует, и законы тоже должны эволюционировать и помогать нам жить.
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