«Пиши рапорт – уходи с должности». Нужны ли контролирующие органы и почему чиновники боятся принимать решения?

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Кирилл Казаков, СТВ:

Но все волнуются, что это породит коррупцию.

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:

Не породит! Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Я предлагаю на этот вопрос смотреть комплексно. Если мы будем только рассматривать чиновников или еще какую-то ветвь власти или представителей нашего общества – ничего не получится. Кирилл Казаков:

Представители власти – предлагаю так называть. Сергей Клишевич:

Ведь почему сегодня многие представители нашей власти боятся принять решение? Потому что над ним несколько контролирующих органов. Если что-то не так – придут и накажут, посадят. Кирилл Казаков:

Это палка о двух концах, с одной стороны оно контролирует, а с другой – не дает совершать глупости.