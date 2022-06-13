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«Пиши рапорт – уходи с должности». Нужны ли контролирующие органы и почему чиновники боятся принимать решения?

13 июня 2022 19:00
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Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Но все волнуются, что это породит коррупцию.  

«Пиши рапорт – уходи с должности». Нужны ли контролирующие органы и почему чиновники боятся принимать решения?-1

Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:  
Не породит!  

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Я предлагаю на этот вопрос смотреть комплексно. Если мы будем только рассматривать чиновников или еще какую-то ветвь власти или представителей нашего общества – ничего не получится.  

Кирилл Казаков:  
Представители власти – предлагаю так называть.  

Сергей Клишевич:  
Ведь почему сегодня многие представители нашей власти боятся принять решение? Потому что над ним несколько контролирующих органов. Если что-то не так – придут и накажут, посадят.  

Кирилл Казаков:  
Это палка о двух концах, с одной стороны оно контролирует, а с другой – не дает совершать глупости.  

«Пиши рапорт – уходи с должности». Нужны ли контролирующие органы и почему чиновники боятся принимать решения?-4

Сергей Клишевич:  
Нужно сегодня в том числе совершенствовать систему контроля в нашем государстве систему государственного контроля, контроля по другим силовым ведомствам, чтобы они были не только контролерами. Такой придет, статически отработает какое-то нарушение, которое не было указано в профильном законе, но чиновник пошел на сторону справедливости, на сторону человека. И какой-нибудь контролер примет решение его наказать, оштрафовать и еще не дай бог посадить. Так вот чтобы этого не было, комплексно надо рассматривать этот вопрос. И тогда чиновник не будет волноваться.  

Дмитрий Кудин:  
Но лучше ошибиться и сделать, чем вообще ничего не сделать.  

Кирилл Казаков:  
Вопрос: всегда ли по закону и по-человечески совпадает?  

Сергей Клишевич:  
Нет, конечно.  

Кирилл Казаков:  
У нас-то люди хотят по-человечески, а всегда ли это по закону. И в этом, возможно, появляется это трение. Потому что я хочу вот так, потому что это по-человечески.  

Дмитрий Кудин:  
А я с Александром Михайловичем полностью согласен. Он говорит, что поправят и в четырех местах, если ошибешься.  

Сергей Клишевич:  
Как поправят? Поправить могут по-разному: судьбу человеку испортить.  

«Пиши рапорт – уходи с должности». Нужны ли контролирующие органы и почему чиновники боятся принимать решения?-7

Николай Щекин, политолог:  
Я хочу сказать, что надо бояться таких слов – совершенствовать. Как совершенствовать? Тут очень много нюансов. Давайте будем откровенны: дай свободу безграничному нашему человеку – будет что угодно.  

Кирилл Казаков:  
Так я ж говорю: будет по-человечески.  

Николай Щекин:  
Контролирующие органы должны быть обязательно. Другой вопрос: да, могут законодательство гибче сделать, но здесь очень много таких нюансов. Если я считаю, как мы говорим, чиновник боится принимать решения, пиши рапорт – уходи с должности. В конце концов, надо на себя принимать ответственность.  

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# Местная власть # общество # Кирилл Казаков # Алена Сырова # Дмитрий Кудин # Сергей Клишевич # Николай Щекин # Фотофакт

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