«Пиши рапорт – уходи с должности». Нужны ли контролирующие органы и почему чиновники боятся принимать решения?
Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».
Кирилл Казаков, СТВ:
Но все волнуются, что это породит коррупцию.
Дмитрий Кудин, председатель Озерицко-Слободского сельского исполнительного комитета, депутат Смолевичского районного Совета депутатов:
Не породит!
Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Я предлагаю на этот вопрос смотреть комплексно. Если мы будем только рассматривать чиновников или еще какую-то ветвь власти или представителей нашего общества – ничего не получится.
Кирилл Казаков:
Представители власти – предлагаю так называть.
Сергей Клишевич:
Ведь почему сегодня многие представители нашей власти боятся принять решение? Потому что над ним несколько контролирующих органов. Если что-то не так – придут и накажут, посадят.
Кирилл Казаков:
Это палка о двух концах, с одной стороны оно контролирует, а с другой – не дает совершать глупости.
Сергей Клишевич:
Нужно сегодня в том числе совершенствовать систему контроля в нашем государстве систему государственного контроля, контроля по другим силовым ведомствам, чтобы они были не только контролерами. Такой придет, статически отработает какое-то нарушение, которое не было указано в профильном законе, но чиновник пошел на сторону справедливости, на сторону человека. И какой-нибудь контролер примет решение его наказать, оштрафовать и еще не дай бог посадить. Так вот чтобы этого не было, комплексно надо рассматривать этот вопрос. И тогда чиновник не будет волноваться.
Дмитрий Кудин:
Но лучше ошибиться и сделать, чем вообще ничего не сделать.
Кирилл Казаков:
Вопрос: всегда ли по закону и по-человечески совпадает?
Сергей Клишевич:
Нет, конечно.
Кирилл Казаков:
У нас-то люди хотят по-человечески, а всегда ли это по закону. И в этом, возможно, появляется это трение. Потому что я хочу вот так, потому что это по-человечески.
Дмитрий Кудин:
А я с Александром Михайловичем полностью согласен. Он говорит, что поправят и в четырех местах, если ошибешься.
Сергей Клишевич:
Как поправят? Поправить могут по-разному: судьбу человеку испортить.
Николай Щекин, политолог:
Я хочу сказать, что надо бояться таких слов – совершенствовать. Как совершенствовать? Тут очень много нюансов. Давайте будем откровенны: дай свободу безграничному нашему человеку – будет что угодно.
Кирилл Казаков:
Так я ж говорю: будет по-человечески.
Николай Щекин:
Контролирующие органы должны быть обязательно. Другой вопрос: да, могут законодательство гибче сделать, но здесь очень много таких нюансов. Если я считаю, как мы говорим, чиновник боится принимать решения, пиши рапорт – уходи с должности. В конце концов, надо на себя принимать ответственность.
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