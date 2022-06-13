«Утвердили с ними, 14-летними, и сделали этот скейт-парк». Позитивные примеры сотрудничества властей с людьми

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Дмитрий Вадимович, как вы узнаете, какие у ваших людей проблемы?
Кирилл Казаков, СТВ:
У вас есть круглосуточный Instagram?
Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского районного исполнительного комитета:
У меня лично прямого круглосуточного Instagram нет. Но при этом у нас есть «Светлагорскія навіны». До 2020 года основной контент, который они производили, был на бумажном носителе. Мы перешли в электронный, хотя бумажный нельзя снимать – сельские депутаты, бабушка в отдаленной деревне не будет интернет читать, ей Telegram-канал…
Кирилл Казаков:
Я как главный редактор газеты вас поддержу.
Алена Сырова:
Сообщить о проблемах. Понятно, что бабушка вам и письмо напишет. Мы же говорим о том, чтобы в регионах молодежь оставалась. Условно, какой-нибудь чат-бот у вас есть в Telegram, куда бы могли люди писать о своих проблемах?
Дмитрий Алейников:
Есть, есть. Создан чат-бот, эти все современные новшества – в исполкоме это все уже создано, оно уже есть. Самая главная сейчас проблема – чтобы люди поверили нам, начали туда обращаться, писать, и мы реагировали на то, что там появляется.
Алена Сырова:
Поверят, когда вы будете реагировать и решать какие-то вопросы.
Дмитрий Алейников:
Там один представитель такой нехороший, он напишет 1 000 сообщений, он очень активный, ему 14 лет, и он не знает, чем вечером заняться. И он этот чат-бот повалит за 15 минут.
Кирилл Казаков:
В 14 лет знаете, сколько знать нужно? Мы на секции были в Жодино, и там председатель горисполкома сказал, что у них чат-бот как раз таки для ребят молодых. Они захотели сделать скейт-парк, они написали. Городские власти, кто-то ответственный, почитали, сделали эскиз, утвердили с ними, 14-летними, и сделали этот скейт-парк. Он говорит, что если не дай бог повторится август 2020-го, эти подростки никогда в жизни не выйдут против власти, потому что власть помогла им. Но они не будут писать письма, не умеют они, это не их уже время, а написать в Instagram могут.
Дмитрий Алейников:
Прекрасно. У нас создан Молодежный парламент, там молодые люди – 14, 16, 18 лет, очень активные. Кстати, из этого парламента уже парень работает у нас в отделе идеологии в исполкоме. То есть он четыре года занимался очень активно, везде участвовал, в БРСМ был, Молодежный парламент возглавил – вот уже он работник исполкома. Вот мы растим кадры, вот мы присмотрелись к нему. Он не только позитивные материалы выкладывал, но в 2020 году он был нашим сторонником, вышел вместе с нами, был с флагом белорусским. Разные формы есть. И сейчас сказать, что мы должны чат-боты везде, еще что-то – опять начнется какой-то перекос, мы что-то будем туда вставлять, здесь не увидим.
Алена Сырова:
С жителями вашего района или конкретных дворов советоваться по тому, где детскую площадку лучше оборудовать ил парк разбить – насколько это вообще хорошая затея? Или можно утонуть в разностях мнений?
Кирилл Казаков:
Вы же знаете ситуацию шире и знаете, что здесь парк лучше, а думают – иначе.
Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:
Мне кажется, все-таки круг участников того же самого Telegram-канала нужно ограничивать немножко, чтобы там были люди, которые заинтересованы в той или иной проблеме, а не писаки. У нас есть сегодня очень активные граждане, которых мы из жалобщиков превратили в своих соратников.
Кирилл Казаков:
В общем, надо делать активных граждан, чтобы они были всегда на стороне, да? Делать активных граждан своими сторонниками.
Алена Сырова:
И делать не для галочки. То же касается и рядовых граждан Беларуси, и представителей власти.
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