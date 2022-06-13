«Утвердили с ними, 14-летними, и сделали этот скейт-парк». Позитивные примеры сотрудничества властей с людьми

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Дмитрий Вадимович, как вы узнаете, какие у ваших людей проблемы? Кирилл Казаков, СТВ:

У вас есть круглосуточный Instagram?

Дмитрий Алейников, председатель Светлогорского районного исполнительного комитета:

У меня лично прямого круглосуточного Instagram нет. Но при этом у нас есть «Светлагорскія навіны». До 2020 года основной контент, который они производили, был на бумажном носителе. Мы перешли в электронный, хотя бумажный нельзя снимать – сельские депутаты, бабушка в отдаленной деревне не будет интернет читать, ей Telegram-канал… Кирилл Казаков:

Я как главный редактор газеты вас поддержу. Алена Сырова:

Сообщить о проблемах. Понятно, что бабушка вам и письмо напишет. Мы же говорим о том, чтобы в регионах молодежь оставалась. Условно, какой-нибудь чат-бот у вас есть в Telegram, куда бы могли люди писать о своих проблемах? Дмитрий Алейников:

Есть, есть. Создан чат-бот, эти все современные новшества – в исполкоме это все уже создано, оно уже есть. Самая главная сейчас проблема – чтобы люди поверили нам, начали туда обращаться, писать, и мы реагировали на то, что там появляется.