«Только 20% населения что-то хотят делать». Сергей Клишевич о трудностях поиска людей на серьёзные должности

Новости Беларуси. Региональная политика и двустороннее движение по маршруту чиновник – народ. С какими проблемами сталкивается местная власть? Топ-истеблишмент разных эшелонов власти разберет семинар-совещание по вопросам работы с населением в ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Можно же принять решение так, что лучше бы его и не принимал. Кирилл Казаков, СТВ:

Каждый имеет право на ошибки, это тоже такая история. Алена Сырова:

Глава государства говорил, что есть те, которые как будто бы назло. Сергей, вы наверняка слышали и про балконы, и про спиленные деревья. Насколько часто вы слышите от своих людей такие примеры? Почему такое в принципе случается? Это назло, достал ты меня так, что я сделаю, но так, чтобы больше не обращался?

Сергей Клишевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Тут известная фраза одного исторического персонажа – кадры решают все. Она, к счастью или к сожалению, применима ко всем сферам жизни человека: и в ЖКХ, и в государственном управлении, и во всех других направлениях. Конечно, в один ЖЭС приезжаешь – вылизан район, никаких вопросов, человек работает, в какое время ни набери. До другого даже депутат дозвониться не может и решить вопрос, мобильного нет, найти никто не может, через городской его не достать, потом рабочий день заканчивается и все, такого человека не найти. Поэтому мы возвращаемся к проблеме кадров: как найти достойных? Не просто найти, их же надо подготовить, а это не минутный процесс. Если готовить – правильно Президент говорил – нужно со школы начинать, искать людей способных. Потому что, по статистике, на планете Земля, так же, как и у нас, только 20 % населения что-то хотят делать – стремиться, двигаться. Это такие живчики. Остальные 80 % тоже классные, прекрасные ребята, у них амбиций никаких нет, работа – дом, им больше ничего не надо. Так как нам эти 20 % найти и дать им ответственные участки работы в нашей стране? Вот это – целое искусство, которому нам еще учиться и учиться. Николай Щекин, политолог:

Не «дать участки», а чтобы они заслужили встать на должность. Сергей Клишевич:

Они стремятся к этому, надо им подсказать, помочь, потому что это мы и есть, это часть нашего общества. Кстати, может быть бы вы возглавили какой-то участок?