Электросамокаты стоит запретить? Проблемы и преимущества СПМ обсудили эксперты ток-шоу

Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу». Нужны ли допмеры по регулированию движения СПМ?

Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

На сегодня нет жесткого посыла от общества, чтобы сказать, что сегодня законодательство очень резко востребовано именно в этой сфере человеческих отношений. Если говорить более простыми словами, когда у нас возникают новые, прогрессивные формы, то это давно определил наш глава государства. Всегда, когда возникает вопросы к законодательству, он всегда говорил, что на все случаи жизни невозможно придумать закон. Есть четкое отношение по справедливости – справедливость жизни, справедливость в отношении к человеку, который находится на самокате. Кирилл Казаков, СТВ:

Париж приводят в пример. В Париже вынесли на городской референдум: да или нет самокату. Проголосовали – нет. Самокаты убрали. Понятно, что есть куча разных «но», конкуренция с таксистами. Виталий Уткин:

В этом случае нам с Парижем не по пути. Кирилл Казаков:

В Париже это было время, когда как раз «желтые жилеты» ходили, самокаты стали оружием пролетариата, условно говоря, и частью того, как строили баррикады. Но Париж приводят в пример. И люди, которые выходят на тротуар, говорят: смотрите, в Париже запретили, давайте и мы проголосуем. Может быть, нам законодательно вынести какую-то историю? Пусть это будет городской референдум. Виталий Уткин:

Я предлагаю вначале пути – модель поведения человека, который находится, является индивидуальной. Давайте меры к этому. Это у нас отработано: скорость ограниченная до 25, нельзя вдвоем ездить, обязательно должна быть экипировка. Кирилл Казаков:

Надо, чтобы наказывали. Если мы будем говорить о том, что нельзя, у нас будут новые правила в ГАИ – без вопросов. Сколько людей становятся инвалидами после ДТП с электросамокатами? Нейрохирург рассказал. «Все думают, что это детская игрушка»

Александр Аксеник, руководитель сервисного центра по обслуживанию электротранспорта:

Возьмем людей, для кого самокаты, электровелосипеды стали средством, необходимым для жизни. Например, бабушки, дедушки, которые живут в деревнях, за городом, где просто нет другого вида транспорта, – это один сегмент. Дети, которым самокат купили в качестве развлечения, – вообще другая история. И многие забывают, что, купив самокат, надо купить полную экипировку: наколенники, налокотники. Многие взрослые не понимают, что 25 километров в час, когда ты едешь, и 25 километров в час, когда тебе надо резко остановиться, – это очень разные скорости. У нас довольно большое количество техники обслуживается: от самой маленькой до самой большой. И основные травмы – это на маленькой технике. Все думают, что это детская игрушка. И отношение к ней как к игрушке, не как к серьезной вещи. Ехал, ехал, не заметил ямку – упал. История, как с Димой [оператором СТВ – прим. ред.] произошла. Димин самокат я выкупил. Этот самокат пошел в разбор на запчасти, там нет смысла чинить. Дима второй раз в аварию попал. Где Димина экипировка? В первый раз выбил зубы, во второй – сломал надколенник. Оператор СТВ о травмах от электросамоката. Подробнее. Может ли экипировка защитить от травм?

Станислав Летвинович, врач нейрохирургического отделения 5-й Городской клинической больницы Минска:

Вне всякого сомнения экипировка ограничит от определенных травм. Пускай травма будет не такая серьезная. Тут правильно обратили внимание, что у населения, у граждан в первую очередь отсутствует культура вождения. Мало того, что они допускают передвижение на транспортном средстве без экипировки, ко всему прочему они чаще всего, если мы берем наших пациентов, находятся в алкогольном опьянении. Кирилл Казаков:

То есть это практически все? Станислав Летвинович:

Близко к 100 %. В Генпрокуратуре рассказали, каким образом можно урегулировать ПДД в отношении СПМ. «Необходимо, чтобы спешивались пациенты». Врачи об электросамокатах

Андрей Деменцов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением 6-й Городской клинической больницы Минска:

С пешеходными переходами, чтобы решить вопрос, необходимо, чтобы спешивались пациенты. Кирилл Казаков:

Необходимо, чтобы спешивались пациенты. Это фраза для социальной рекламы. Андрей Деменцов:

Следующий момент, когда у нас гололедная травма, мы отчитываемся по пострадавшим перед городом. Что случилось, как, потом разбираются социальные службы. Как убирают город, были ли посыпаны дорожки, лед был сбит или не был и так далее. Может, есть смысл попробовать то же самое с самокатчиками, где и что произошло, кто виноват: родители, прокат самокатов и так далее. Про гололедную травму с нас спрашивают, про самокатчиков – нет. Что более безопасно: моноколесо или самокат?