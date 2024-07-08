Электросамокаты стоит запретить? Проблемы и преимущества СПМ обсудили эксперты ток-шоу
Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу».
Нужны ли допмеры по регулированию движения СПМ?
Виталий Уткин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
На сегодня нет жесткого посыла от общества, чтобы сказать, что сегодня законодательство очень резко востребовано именно в этой сфере человеческих отношений. Если говорить более простыми словами, когда у нас возникают новые, прогрессивные формы, то это давно определил наш глава государства. Всегда, когда возникает вопросы к законодательству, он всегда говорил, что на все случаи жизни невозможно придумать закон. Есть четкое отношение по справедливости – справедливость жизни, справедливость в отношении к человеку, который находится на самокате.
Кирилл Казаков, СТВ:
Париж приводят в пример. В Париже вынесли на городской референдум: да или нет самокату. Проголосовали – нет. Самокаты убрали. Понятно, что есть куча разных «но», конкуренция с таксистами.
Виталий Уткин:
В этом случае нам с Парижем не по пути.
Кирилл Казаков:
В Париже это было время, когда как раз «желтые жилеты» ходили, самокаты стали оружием пролетариата, условно говоря, и частью того, как строили баррикады. Но Париж приводят в пример. И люди, которые выходят на тротуар, говорят: смотрите, в Париже запретили, давайте и мы проголосуем. Может быть, нам законодательно вынести какую-то историю? Пусть это будет городской референдум.
Виталий Уткин:
Я предлагаю вначале пути – модель поведения человека, который находится, является индивидуальной. Давайте меры к этому. Это у нас отработано: скорость ограниченная до 25, нельзя вдвоем ездить, обязательно должна быть экипировка.
Кирилл Казаков:
Надо, чтобы наказывали. Если мы будем говорить о том, что нельзя, у нас будут новые правила в ГАИ – без вопросов.
Сколько людей становятся инвалидами после ДТП с электросамокатами? Нейрохирург рассказал.
«Все думают, что это детская игрушка»
Александр Аксеник, руководитель сервисного центра по обслуживанию электротранспорта:
Возьмем людей, для кого самокаты, электровелосипеды стали средством, необходимым для жизни. Например, бабушки, дедушки, которые живут в деревнях, за городом, где просто нет другого вида транспорта, – это один сегмент. Дети, которым самокат купили в качестве развлечения, – вообще другая история. И многие забывают, что, купив самокат, надо купить полную экипировку: наколенники, налокотники.
Многие взрослые не понимают, что 25 километров в час, когда ты едешь, и 25 километров в час, когда тебе надо резко остановиться, – это очень разные скорости. У нас довольно большое количество техники обслуживается: от самой маленькой до самой большой. И основные травмы – это на маленькой технике. Все думают, что это детская игрушка. И отношение к ней как к игрушке, не как к серьезной вещи. Ехал, ехал, не заметил ямку – упал. История, как с Димой [оператором СТВ – прим. ред.] произошла. Димин самокат я выкупил. Этот самокат пошел в разбор на запчасти, там нет смысла чинить. Дима второй раз в аварию попал. Где Димина экипировка?
В первый раз выбил зубы, во второй – сломал надколенник. Оператор СТВ о травмах от электросамоката. Подробнее.
Может ли экипировка защитить от травм?
Станислав Летвинович, врач нейрохирургического отделения 5-й Городской клинической больницы Минска:
Вне всякого сомнения экипировка ограничит от определенных травм. Пускай травма будет не такая серьезная. Тут правильно обратили внимание, что у населения, у граждан в первую очередь отсутствует культура вождения. Мало того, что они допускают передвижение на транспортном средстве без экипировки, ко всему прочему они чаще всего, если мы берем наших пациентов, находятся в алкогольном опьянении.
Кирилл Казаков:
То есть это практически все?
Станислав Летвинович:
Близко к 100 %.
В Генпрокуратуре рассказали, каким образом можно урегулировать ПДД в отношении СПМ.
«Необходимо, чтобы спешивались пациенты». Врачи об электросамокатах
Андрей Деменцов, заведующий травматолого-ортопедическим отделением 6-й Городской клинической больницы Минска:
С пешеходными переходами, чтобы решить вопрос, необходимо, чтобы спешивались пациенты.
Кирилл Казаков:
Необходимо, чтобы спешивались пациенты. Это фраза для социальной рекламы.
Андрей Деменцов:
Следующий момент, когда у нас гололедная травма, мы отчитываемся по пострадавшим перед городом. Что случилось, как, потом разбираются социальные службы. Как убирают город, были ли посыпаны дорожки, лед был сбит или не был и так далее. Может, есть смысл попробовать то же самое с самокатчиками, где и что произошло, кто виноват: родители, прокат самокатов и так далее. Про гололедную травму с нас спрашивают, про самокатчиков – нет.
Что более безопасно: моноколесо или самокат?
Игорь Сущенко, инструктор по управлению моноколесом:
На мой взгляд, безопаснее моноколесо, потому что при передвижении на моноколесе ты берешь ответственность не только за себя, но и за окружающих. Ты боишься себя повредить и других поранить, поэтому инстинкт самосохранения преобладает автоматически у человека, который умеет кататься на моноколесе. Безопаснее все-таки по использованию моноколесо, потому что больше диаметр колеса и вы можете больше проехать по каким-то неровностям, вплоть до того, что можете поехать на нем в грибы. У меня есть реальные пенсионеры, которые ездят на рыбалку, в грибы, а на самокат вы нажмете, он зароется, как правило.
Алена Сырова, СТВ:
Визуально кажется, что более устойчивый самокат.
Игорь Сущенко:
Визуально более устойчивый. Но ты не поймешь, пока не попробуешь.
Александр Аксеник:
Тут еще надо не забывать, что на самокате нажать на ручку газа может любой, а на этой штуке поехать быстро и не упасть первые три метра, сколько, один, два человека?
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