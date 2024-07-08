Насколько часто самокатчики нарушают ПДД? Рассказал представитель Генпрокуратуры

Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу».

Павел Зайцев, заместитель начальника главного управления – начальник управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси:

Есть факты привлечения и за нарушение порядка проезда пешеходных переходов, за нарушение скоростного режима.

Кирилл Казаков, СТВ:

Сколько таких нарушений? Насколько это массово?

Павел Зайцев:

Ну, за 2023-й и начало 2024 года больше 4 тысяч, 4,5 тысячи, по-моему, по стране привлечено. Исходя из того, что свыше 2 миллионов поездок только по данным одной из шеринговых компаний, то, может быть, это и капля в море. Здесь есть нюансы разные. Во-первых, как контролировать, потому что скорость до 25 километров в час, то есть надо как-то ее мерить, чтобы было объективно.