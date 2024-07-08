5 человек утонули в Минской области с начала июля – ОСВОД усилил контроль за отдыхающими у воды

ОСВОД Минской области в разгар купального сезона усилил контроль за отдыхающими у воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
ОСВОД Минской области в разгар купального сезона усилил контроль за отдыхающими у воды, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Только за последнюю неделю утонули пять человек, из них один двухлетний ребенок. Происшествие произошло 5 июля на территории частного домовладения. Там находится небольшой водоем глубиной до двух метров. Родители не успели отвлечься, как ребенок оказался в воде, спасти его не удалось.
В связи с несчастными случаями ОСВОД усилил контроль. Ежедневно специалисты выезжают в рейды. Проверяют зоны отдыха, а также запрещенные места для купания, напоминая отдыхающим о правилах безопасности. Несмотря на то, что акватории водохранилищ под особым вниманием находятся днем и ночью, только за последний месяц специалисты ОСВОДа спасли 14 людей, из них трое несовершеннолетних.
Алексей Соболь, матрос-спасатель Клецкого ОСВОД:
Не допускаем выпивших людей в воду, на пляж, с алкогольными напитками, также детей до 14-ти без сопровождения взрослых тоже стараемся не пускать в воду. Но если сами просятся, то под нашим контролем здесь, в лягушатнике. Благо поставили камеры, поэтому все на камерах видно.
С начала года уже произошли 36 случаев гибели на водоемах. МЧС призывает для отдыха у воды выбирать только специально отведенные места, не совмещать купание с алкоголем, контролировать детей, находиться от них на расстоянии вытянутой руки.