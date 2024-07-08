В первый раз выбил зубы, во второй – сломал надколенник. Оператор СТВ о травмах от электросамоката

Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу».

Дмитрий Махонь, жертва езды на самокате:

Ехал, начало нести колесо, выбросило на забор. Ничего не предвещало беды, была практически ровная дорога, так и произошло. Это у меня уже вторая травма на самокате. Наверное, на самокате будет уже последняя, потому что я его продал.

Кирилл Казаков, СТВ:

Ты говоришь, случайность, судьба. Тут люди собрались уважаемые из разных ведомств, чтобы обсудить проблему самокатных травм. Скорее всего, это определенного рода тенденция. Например, я услышал такую фразу, что люди становятся инвалидами.

Дмитрий Махонь:

Да, есть такое дело. В больницах не очень хорошо относятся к людям, которые получили травму на электросамокате, потому что даже я лежал: о, на самокате, самокатчики! Не очень хорошие вещи говорят, видимо, потому что очень часто люди попадают именно на самокатах.