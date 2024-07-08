В первый раз выбил зубы, во второй – сломал надколенник. Оператор СТВ о травмах от электросамоката

Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу».
Дмитрий Махонь, жертва езды на самокате:
Ехал, начало нести колесо, выбросило на забор. Ничего не предвещало беды, была практически ровная дорога, так и произошло. Это у меня уже вторая травма на самокате. Наверное, на самокате будет уже последняя, потому что я его продал.
Кирилл Казаков, СТВ:
Ты говоришь, случайность, судьба. Тут люди собрались уважаемые из разных ведомств, чтобы обсудить проблему самокатных травм. Скорее всего, это определенного рода тенденция. Например, я услышал такую фразу, что люди становятся инвалидами.
Дмитрий Махонь:
Да, есть такое дело. В больницах не очень хорошо относятся к людям, которые получили травму на электросамокате, потому что даже я лежал: о, на самокате, самокатчики! Не очень хорошие вещи говорят, видимо, потому что очень часто люди попадают именно на самокатах.
Кирилл Казаков:
Когда ты едешь, ты можешь быстро среагировать, когда неожиданно появляются пешеходы перед самокатом?
Дмитрий Махонь:
Конечно, это возможно. Это зависит от опыта езды, вождения, стиля вождения, от скорости тоже. Также от умения смотреть по сторонам. По собственному опыту: когда я в детстве на велосипеде разбился, я после этого всегда смотрю, где и откуда кто выезжает. То есть более стараешься предугадывать. С такими же самокатчиками, как и я, которые катаются на шеринговых самокатах, при встрече непонятно, куда они вообще едут. Тяжело предугадать. Есть и такие случаи. Мне хватило в первый раз 20 километров в час, чтобы неплохо так «попасть». Скорость вроде бы и небыстрая, но когда ты падаешь, все ощущается по-другому. Мне хватило упасть два раза, чтобы два раза получить такие травмы. В первый раз я выбил зубы, второй раз я тоже сломал надколенник.
Сколько людей становятся инвалидами после ДТП с электросамокатами? Нейрохирург рассказал.