В ГАИ рассказали, как контролируют нетрезвых водителей электросамокатов

Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу».

Александр Шевченко, временно исполняющий обязанности заместителя начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:

Есть такие ситуации. Есть и трубочки, как вы говорили. Все мы меряем. Это необязательно связано с ДТП. Если есть какие-то признаки, кто-то вызывает и так далее. Мы же тоже прекрасно видим. Если человек едет на самокате, тут иногда ходить тяжело ему. Что касается привлечения, в том числе с использованием камер, здесь надо не забывать один момент, что в автомобилях есть номерной знак, чтобы идентифицировать транспортное средство. Здесь же его нет. Есть определенные нюансы технического характера.