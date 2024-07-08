Прямой эфир

В ГАИ рассказали, как контролируют нетрезвых водителей электросамокатов

08 июля 2024 16:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу».

В ГАИ рассказали, как контролируют нетрезвых водителей электросамокатов-1

Александр Шевченко, временно исполняющий обязанности заместителя начальника главного управления ГАИ МВД Беларуси:
Есть такие ситуации. Есть и трубочки, как вы говорили. Все мы меряем. Это необязательно связано с ДТП. Если есть какие-то признаки, кто-то вызывает и так далее. Мы же тоже прекрасно видим. Если человек едет на самокате, тут иногда ходить тяжело ему. Что касается привлечения, в том числе с использованием камер, здесь надо не забывать один момент, что в автомобилях есть номерной знак, чтобы идентифицировать транспортное средство. Здесь же его нет. Есть определенные нюансы технического характера.

В первый раз выбил зубы, во второй – сломал надколенник. Оператор СТВ о травмах от электросамоката (читайте здесь).

# ГАИ # общество # Александр Шевченко

Другие новости рубрики

Все новости
В первый раз выбил зубы, во второй – сломал надколенник. Оператор СТВ о травмах от электросамоката
08 июля 2024 16:10

В первый раз выбил зубы, во второй – сломал надколенник. Оператор СТВ о травмах от электросамоката

Сколько людей становятся инвалидами после ДТП с электросамокатами? Нейрохирург рассказал
08 июля 2024 16:07

Сколько людей становятся инвалидами после ДТП с электросамокатами? Нейрохирург рассказал

На полигоне Брестский стартовали антитеррористические учения Беларуси и Китая
08 июля 2024 13:50

На полигоне Брестский стартовали антитеррористические учения Беларуси и Китая