Сколько людей становятся инвалидами после ДТП с электросамокатами? Нейрохирург рассказал

Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу».
Станислав Летвинович, врач нейрохирургического отделения 5-й городской клинической больницы Минска:
Безусловно, скоростной режим имеет принципиальное значение. И что касается нейротравмы, скорее всего, эта травма даже не изолированная, с повреждением других анатомических областей, и с повреждением челюстно-лицевой области. Мы сталкиваемся прежде всего со средней и тяжелой травмой.
Кирилл Казаков, СТВ:
Люди часто становятся инвалидами, падая с самоката?
Станислав Летвинович:
Четкой статистики у нас нет, но если даже он не выходит на инвалидность, то все эти состояния пациентов, можно сказать, на грани. Мало что остается от того, чтобы человек в будущем не стал инвалидом.
В первый раз выбил зубы, во второй – сломал надколенник. Оператор СТВ о травмах от электросамоката (читайте здесь).