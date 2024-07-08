Сколько людей становятся инвалидами после ДТП с электросамокатами? Нейрохирург рассказал

Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу».

Станислав Летвинович, врач нейрохирургического отделения 5-й городской клинической больницы Минска:

Безусловно, скоростной режим имеет принципиальное значение. И что касается нейротравмы, скорее всего, эта травма даже не изолированная, с повреждением других анатомических областей, и с повреждением челюстно-лицевой области. Мы сталкиваемся прежде всего со средней и тяжелой травмой.

Кирилл Казаков, СТВ:

Люди часто становятся инвалидами, падая с самоката?

Станислав Летвинович:

Четкой статистики у нас нет, но если даже он не выходит на инвалидность, то все эти состояния пациентов, можно сказать, на грани. Мало что остается от того, чтобы человек в будущем не стал инвалидом.