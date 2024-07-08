В Генпрокуратуре рассказали, каким образом можно урегулировать ПДД в отношении СПМ

Сколько несчастных случаев происходит по вине пользователей средств персональной мобильности? Как электроскутер становится способом передвижения для бесправников? И стоит ли законодательно регламентировать поездки на электросамокатах и моноколесах? Взвесили все за и против такой езды в ток-шоу «По существу».

Павел Зайцев, заместитель начальника главного управления – начальник управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси:

Есть и эта проблема, но я вернусь к предыдущему вопросу о том, менять законодательство или не менять. Вы рассматривали этот тезис с позиции явного запрета на участие, но я бы хотел немножко сместить акценты в ту сторону, что на текущий момент, как уже говорилось, видов средств персональной мобильности очень много. И они с каждым днем, с каждым часом появляются новые, более мощные, более скоростные, предназначенные для одного, для перевозки двух людей и так далее.

Наверное, было бы актуальным на текущий момент рассматривать вопрос не столько в запрете участия СПМ, например, на тротуаре или на дороге и так далее, а сколько в более четкой градации этих средств, предназначенных для передвижения граждан, чтобы мы четко понимали, что вот этот, например, электросамокат, который обладает мощностью достаточной для перемещения одного человека с определенным багажом, – это действительно средство персональной мобильности. А вот этот электросамокат, на котором, извините меня, я не знаю, грузы можно возить, такие действительно сейчас есть, это уже что-то похожее на транспортное средство, к примеру, на мопед или же на какое-то другое.