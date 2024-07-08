В Минской области убрано более 60% площадей с озимым ячменём

В Минской области убрано более 60 % площадей с озимым ячменем, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. Намолочено порядка 163 тысяч тонн зерна. В 2024 году урожайность по сравнению с прошлым выше. В лидерах аграрии трех районов: Любанского, Несвижского и Клецкого.

Жатва здесь идет ударными темпами. Только в « Кухчицах » Клецкого района уборочная площадь зерновых – 3 тысячи гектаров. На полях работают восемь экипажей. Пройдено более 800 гектаров. Намолочено более 5,5 тысячи тонн. Несмотря на все сюрпризы погоды, урожай наливной – 73 центнера с гектара. Теперь важно убрать без потерь и качественно доработать зерно.

Сергей Здрок, директор сельхозпредприятия «Кухчицы»:

Достаточно непросто в этом году было сконцентрировать все внимание, потому что накладки большие и заготовка кормов еще была не завершена, нужно было начинать уборку. Тем не менее люди отнеслись с пониманием, все увеличили свой рабочий день, несмотря на то, что сложно, непросто, все люди относятся с пониманием.

Всего аграриям центрального региона предстоит убрать более 2 миллионов гектаров зерновых и зернобобовых. Параллельно на полях ведется ряд других комплексных работ, в том числе укос трав.