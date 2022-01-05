Сергей Рачков об изменении Конституции: «Оно действительно назрело, потому что вы видите, какой сегодня бурный мир»
Новости Беларуси. Усиление народовластия – одна из главных тенденций, которую отмечают эксперты в проекте новой Конституции. В Беларуси продолжается обсуждение ее проекта. К этому процессу проявляется большой интерес, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Беларуси немало людей, которые не перекладывают заботу о своем будущем на чужие плечи. Мы активно включились в обсуждение изменений Конституции. В общественную приемную (она 5 января открылась при Совете Республики) со своими предложениями по совершенствованию Конституции обратились десятки людей. Это еще одна возможность донести свои идеи. Не только во время привычных приемов граждан, прямых телефонных линий и встреч в трудовых коллективах. Но наши люди не упустили возможности заодно поговорить о наболевшем и личном. Кого-то интересовала законодательная защита от шумных соседей, а кто-то пожаловался на нерасторопность местной власти и пришел к сенаторам с просьбой проверить правильность учета трудового стажа.
Анатолий Бакаев:
Один из главных вопросов, чтобы при принятии новой Конституции присутствовало мнение граждан, касающихся в первую очередь справедливости и правды. Президент на VI Всебелорусском народном собрании обратился ко всем чиновникам разных уровней и сказал: «Вы хотя бы, если к вам обратился гражданин, выслушайте его, поговорите с ним о всех проблемах и нуждах». Я проработал 44 года. Это подтверждается все документально в трудовой книге. Мне засчитали 38 лет. На каком основании? Мне сегодня государство дало достойную пенсию. Я всем доволен, но я требую одно – только справедливости и правды. Написано – 44 года, согласно документу, чтобы это подтверждалось.
Если на местном уровне людей оставляют с проблемой один на один, помощь всегда гарантируют сенаторы. Хоть и больше половины вопросов должны разрешаться районными службами или в исполкомах. Лишь для решения некоторых проблем требуется серьезная проработка новых законопроектов, которые урегулируют современные конфликты. А что до изменений Конституции, больше всего люди проявляют интерес к новому разделу, посвященному Всебелорусскому народному собранию и введению единого дня голосования.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Конечно, людей волнует, как будут перераспределяться властные полномочия между органами государственной власти. И вот здесь идет такая дискуссия и объяснение. Люди высказывают свои точки зрения: и опасения определенные, и поддержку такого решения. Оно действительно назрело, потому что вы видите, какой сегодня бурный мир. Даже то, что сейчас происходит в нашей, скажем так, соседней стране – Казахстане. Мы создали свое государство и никому не должны позволить (ни внутренним деструктивным силам, ни тем более внешним) разрушить нашу государственность.
Сбор актуальных дополнений в сенате продолжается. Общественная приемная при Совете Республики открыта для посетителей каждые понедельник, среду и пятницу с 11:00 до 17:00. Уже 10 января встречу с гражданами проведет спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова и ее заместитель Леонид Заяц. Без предварительной записи.
Читайте также:
Исаченко: за 25 лет выросло новое поколение белорусов. С учетом этого нужно вносить изменения в Конституцию
Рачков: «60% вопросов, с которыми приходят к нам граждане, должны решаться на местном уровне»
Что не так в действующей белорусской Конституции. Мнение юриста