Сергей Рачков об изменении Конституции: «Оно действительно назрело, потому что вы видите, какой сегодня бурный мир»

В Беларуси немало людей, которые не перекладывают заботу о своем будущем на чужие плечи. Мы активно включились в обсуждение изменений Конституции. В общественную приемную (она 5 января открылась при Совете Республики) со своими предложениями по совершенствованию Конституции обратились десятки людей. Это еще одна возможность донести свои идеи. Не только во время привычных приемов граждан, прямых телефонных линий и встреч в трудовых коллективах. Но наши люди не упустили возможности заодно поговорить о наболевшем и личном. Кого-то интересовала законодательная защита от шумных соседей, а кто-то пожаловался на нерасторопность местной власти и пришел к сенаторам с просьбой проверить правильность учета трудового стажа.

Анатолий Бакаев:

Один из главных вопросов, чтобы при принятии новой Конституции присутствовало мнение граждан, касающихся в первую очередь справедливости и правды. Президент на VI Всебелорусском народном собрании обратился ко всем чиновникам разных уровней и сказал: «Вы хотя бы, если к вам обратился гражданин, выслушайте его, поговорите с ним о всех проблемах и нуждах». Я проработал 44 года. Это подтверждается все документально в трудовой книге. Мне засчитали 38 лет. На каком основании? Мне сегодня государство дало достойную пенсию. Я всем доволен, но я требую одно – только справедливости и правды. Написано – 44 года, согласно документу, чтобы это подтверждалось.

Если на местном уровне людей оставляют с проблемой один на один, помощь всегда гарантируют сенаторы. Хоть и больше половины вопросов должны разрешаться районными службами или в исполкомах. Лишь для решения некоторых проблем требуется серьезная проработка новых законопроектов, которые урегулируют современные конфликты. А что до изменений Конституции, больше всего люди проявляют интерес к новому разделу, посвященному Всебелорусскому народному собранию и введению единого дня голосования.