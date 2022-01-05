«Это просто ошибка». Что не так в действующей белорусской Конституции? Мнение юриста с почти полувековым стажем

Если гражданин беспокоится за судьбу своего государства, о будущем своих детей и себя, то это его не возможность, а обязанность сделать так, чтобы Конституция служила обществу.

Анатолий Николаевич занимается вопросами юриспруденции почти полвека. Изменения в Основной закон детально изучил, сделал больше 220 замечаний. Даже вывел собственную концепцию совершенствования государственности Беларуси и отправил в НЦПИ. Юрист считает, с точки зрения правовой культуры белорусы сами должны быть хозяевами своей страны и называться в Конституции не народом, а гражданами.

Анатолий Власов, юрист:

В действующей Конституции в большинстве государств мира, в том числе и в действующей белорусской Конституции, и в проекте изменений смещены понятия «гражданин» и «народ». На референдуме участвует не просто народ, а только граждане, предъявляя паспорт гражданина. У гражданина есть обязанность и статус члена сообщества граждан, а народ – это дефиниция неправовая. Далее. Чтобы определиться, что такое Конституция (она четкой должна быть). Это в первую очередь общегражданский договор, потому что граждане принимают ее и это основной закон государства. А поскольку это основной закон, следует ответить на вопрос: что такое закон? А закон – это квинтэссенция интересов сообщества граждан и здравого смысла. Вот почему в Конституции вообще недопустимо употребление слова «народ». Это просто ошибка. Глобальная, причем.

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