Олег Гайдукевич: Конституция пишется не для Запада, а для своего народа

Новости Беларуси. Изменения и дополнения в Конституцию нужны для простых белорусов. Обновленный главный закон страны определит гарантии развития общества минимум на десятилетие вперед. Об этом заявили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь состоялась диалоговая площадка в рамках проекта «В режиме правды». Аудиторию (а это более 300 человек) интересовала самая свежая информация. Так, участник комиссии Александр Шпаковский пояснил акценты изменений, а также рассказал, почему Конституция не может быть статичным документом. Обсудили на форуме и молодежные инициативы.

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Надо внимательно слушать людей, потому что и этот проект, который сейчас опубликован, мы еще можем внести в него корректировки. Потому что, самое главное, что Конституция пишется не для Запада, не для чиновников, не чтобы кому-то где-то понравиться. Мы пишем Конституцию для своего народа и своей страны.