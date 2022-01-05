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Олег Гайдукевич: Конституция пишется не для Запада, а для своего народа

05 января 2022 19:34
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Новости Беларуси. Изменения и дополнения в Конституцию нужны для простых белорусов. Обновленный главный закон страны определит гарантии развития общества минимум на десятилетие вперед. Об этом заявили в Борисове, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.  

Олег Гайдукевич: Конституция пишется не для Запада, а для своего народа-1

Здесь состоялась диалоговая площадка в рамках проекта «В режиме правды». Аудиторию (а это более 300 человек) интересовала самая свежая информация. Так, участник комиссии Александр Шпаковский пояснил акценты изменений, а также рассказал, почему Конституция не может быть статичным документом. Обсудили на форуме и молодежные инициативы.  

Олег Гайдукевич: Конституция пишется не для Запада, а для своего народа-4

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:  
Надо внимательно слушать людей, потому что и этот проект, который сейчас опубликован, мы еще можем внести в него корректировки. Потому что, самое главное, что Конституция пишется не для Запада, не для чиновников, не чтобы кому-то где-то понравиться. Мы пишем Конституцию для своего народа и своей страны.  

# Конституция # общество # Александр Шпаковский # Олег Гайдукевич # Фотофакт

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