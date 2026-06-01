Партия «Белая Русь» дала старт общенациональному проекту «Трэці – Бацькаў»

«Трэці – Бацькаў»! В Международный день защиты детей партия «Белая Русь» запустила общенациональный проект. Название перекликается с известным тезисом главы государства о том, что третий ребенок находится под патронатом руководства страны. При рождении третьего малыша семья получает деревянный куфар с «Бацькавай кашуляй» – крестильной рубахой. По замыслу, этот сундучок будет передаваться из поколения в поколение, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обладательницей памятного подарка стала Мария Лобанова. В семье на свет появился долгожданный третий ребенок – сын Артемий. Имя для новорожденного подбирали специально на букву «А», чтобы сохранить семейную традицию.

В этом во всем есть три момента. Во-первых, это от Президента нашей страны. Во-вторых, начиная эту акцию сегодня, 1 июня, мы говорим ею о том, что каждый белорусский малыш каждый день под защитой нашего Президента. И, конечно же, Президент каждый день работает на то, чтобы у всех ваших, всех белорусских малышей над головой было чистое, мирное наше белорусское небо.

Мария Лобанова, многодетная мать:

Мы не ожидали, честно говоря, что будет столько внимания. Но это, безусловно, очень приятно. Потому что для нашей семьи рождение ребенка – большой праздник. И, конечно, он еще и усилился вот этими эмоциями поздравления от администрации.

Ольга Чемоданова, председатель Белорусской партии «Белая Русь»:

Рождение детей в семье – это большое счастье. Ну а когда в семье рождается трое детей, то, конечно, это еще большее счастье. Еще и потому, что наш Президент всегда говорит о том, что третий – это мой. Каждой семье, где родился третий ребенок, мы дарим «Бацькаву кашулю», которая действительно защитит малыша от всех бед, от болезней.

Проект реализуется в несколько этапов. «Бацькава кашуля» призвана стать не просто подарком, а семейной реликвией, объединяющей поколения вокруг традиционных ценностей и любви к Родине.