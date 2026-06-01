160 тыс. семей остались без света в Австралии

Самый мощный циклон за последние 49 лет обрушился на южную часть австралийского штата Западная Австралия. Эпицентром непогоды стал город Перт. Жертв и пострадавших нет, однако 160 тысяч семей остались без электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки спасатели получили в 10 раз больше заявок на помощь, чем обычно. Порывы ветра на мысе Натуралист побили майский рекорд, разогнавшись до 135 километров в час. Ураган срывал кровлю зданий, уничтожал линии электропередач и вырывал деревья с корнями.

Из-за непогоды аэропорт Перта не смог принять несколько рейсов. Власти продолжают устранять последствия разгула стихии. Жителей просят держаться подальше от аварийных строений, поваленных деревьев и оборванных проводов.