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160 тыс. семей остались без света в Австралии

01 июня 2026 19:56
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Самый мощный циклон за последние 49 лет обрушился на южную часть австралийского штата Западная Австралия. Эпицентром непогоды стал город Перт. Жертв и пострадавших нет, однако 160 тысяч семей остались без электроснабжения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За сутки спасатели получили в 10 раз больше заявок на помощь, чем обычно. Порывы ветра на мысе Натуралист побили майский рекорд, разогнавшись до 135 километров в час. Ураган срывал кровлю зданий, уничтожал линии электропередач и вырывал деревья с корнями. 

Из-за непогоды аэропорт Перта не смог принять несколько рейсов. Власти продолжают устранять последствия разгула стихии. Жителей просят держаться подальше от аварийных строений, поваленных деревьев и оборванных проводов.

Более 400 рейсов отменили в Японии из-за приближения тайфуна.

# Природные катаклизмы

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