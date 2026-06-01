Прямой эфир

Производство систем интеллектуального учета – «Неро Электроникс» предлагает комплекс умных решений

01 июня 2026 20:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Не просто региональное интеграционное объединение, а важный субъект в глобальной экономике. Благодаря слаженным действиям страны – участницы ЕАЭС обеспечивают устойчивое развитие и конкурентоспособность на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Производство систем интеллектуального учета – «Неро Электроникс» предлагает комплекс умных решений-2

Продолжает работать механизм финансовой поддержки производителей союза. Для бизнеса есть все условия. Процентная ставка по кредитам на совместные проекты полностью компенсируется. Средства выделяются из бюджета ЕАЭС. Субсидии были представлены предприятиям из России, Беларуси и Кыргызстана. 

Так, корпусные части для российского ПК делают в Бишкеке, а материнские платы – в Минске.

«Неро Электроникс» – это предприятие с историей. Уже почти 30 лет компания работает в области производства электронных устройств. Здесь выпускают интеллектуальные приборы умного учета ресурсов. 

Производство систем интеллектуального учета – «Неро Электроникс» предлагает комплекс умных решений-4

Сергей Мацкевич, заместитель директора по маркетингу и продажам ООО «Неро Электроникс»:
Произвели совместно с нашим партнером 4,5 миллиона приборов учета электроэнергии, уже сотню тысяч приборов учета воды и газа. 

Система позволяет не только точно собирать данные об учете ресурсов, но и управлять потреблением. «Неро Электроникс» – комплекс умных решений.

*На правах рекламы.

# Реклама

Другие новости рубрики

Все новости
Президент подписал Закон «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь»
01 июня 2026 19:46

Президент подписал Закон «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь»

Партия «Белая Русь» дала старт общенациональному проекту «Трэці – Бацькаў»
01 июня 2026 19:44

Партия «Белая Русь» дала старт общенациональному проекту «Трэці – Бацькаў»

Муковозчик: не могут быть задания ЦТ существенно сложнее школьных
01 июня 2026 19:12

Муковозчик: не могут быть задания ЦТ существенно сложнее школьных