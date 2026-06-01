Производство систем интеллектуального учета – «Неро Электроникс» предлагает комплекс умных решений

Не просто региональное интеграционное объединение, а важный субъект в глобальной экономике. Благодаря слаженным действиям страны – участницы ЕАЭС обеспечивают устойчивое развитие и конкурентоспособность на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Продолжает работать механизм финансовой поддержки производителей союза. Для бизнеса есть все условия. Процентная ставка по кредитам на совместные проекты полностью компенсируется. Средства выделяются из бюджета ЕАЭС. Субсидии были представлены предприятиям из России, Беларуси и Кыргызстана.

Так, корпусные части для российского ПК делают в Бишкеке, а материнские платы – в Минске.

«Неро Электроникс» – это предприятие с историей. Уже почти 30 лет компания работает в области производства электронных устройств. Здесь выпускают интеллектуальные приборы умного учета ресурсов.