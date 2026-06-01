Даррен Диц покинул минское «Динамо»

Игрок обороны присоединился к белорусской команде минувшим летом. Всего за минчан он сыграл 64 матча с учетом плей-офф и набрал 24 балла при коэффициенте полезности +5. Диц в среднем проводил на льду от 18 до 20 минут и был неотъемлемой частью большинства в команде. Отметим, защитник является двукратным обладателем Кубка Гагарина в составе ЦСКА. Уже известно, что Даррен продолжит карьеру в «Сибири».

Ранее стало известно, что Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера. Под его руководством «зубры» добились лучших результатов за все время выступлений в КХЛ. Подробности.