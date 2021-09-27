Как минимизировать канал миграции возле Беларуси? Мнение экспертов

Константин Сазон, начальник кафедры конституционного и международного права Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:

Здесь сложно мне, с моей, по крайней мере, педагогической точки зрения, вот так глобально оценить ситуацию, но я попробую ответить на ваш вопрос. Если вопрос звучит, что с ними делать, как поступать, то в данном случае, на мой скромный взгляд, ответ очевиден. И политологи, я думаю, со мной согласятся в том, почему такой ответ еще не звучит, а из уст нашего высшего руководства государства озвучивался и не единожды. То речь идет о взаимодействии и сотрудничестве. Потому что когда мы решаем вопрос миграции, все прекрасно понимают, что миграция, тем более трансграничная, транснациональная, это проблема не одного государства. И поэтому, когда мы говорим о миграции в Республике Беларусь, «в» и «из» Республики Беларусь, то мы должны четко себе понимать, и поэтому мы сейчас вспоминаем и другие страны, и руководство этих стран, что эту проблему Республика Беларусь в одиночку не решит. Возникает другой вопрос: с кем сотрудничать и кто может в этом смысле выступить второй стороной в диалоге. В данном случае то, что было коллегами упомянуто, о международных организациях и так далее. Но у нас в законодательстве записан, по крайней мере, четкий перечень прав лиц, которые обращаются с ходатайством о защите в Республике Беларусь. И там одним из основополагающих прав является право на обращение в представительство Управления верховного комиссара по делам беженцев Организации Объединенных Наций. В данном случае, это одна из тех структур, которая может выступить непосредственно актором в разрешении этой проблемы и взять на себя некоторое бремя. Это первое. Во-вторых, это вполне уверенный посредник в разрешении этой ситуации. Это точно. Почему представители других европейских государств не обращаются к нам напрямую с этим контактом…

Кирилл Казаков:

Мне кажется, политика двойных стандартов.

Константин Сазон:

С одной стороны. С другой стороны, не хочу здесь в политологический дискурс уходить, но мне кажется, это проблема из той же среды, когда они пытаются некоторым образом делегитимизировать публичную власть Республики Беларусь.