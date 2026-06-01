Сборная Беларуси по футболу готовится к товарищеским матчам с Сирией и Буркина-Фасо

Национальная сборная Беларуси по футболу готовится к предстоящим товарищеским матчам с командами Сирии и Буркина-Фасо. Дружина под руководством Виктора Ганчаренко провела открытую тренировку, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

24 лучших футболиста страны постараются продемонстрировать свою лучшую форму при поддержке домашних трибун. Эта встреча станет первой для «белокрылых» в родных стенах за последний год. Оба соперника выше в рейтинге ФИФА, потому для наших парней спарринги станут настоящей проверкой на прочность.

Виктор Гончаренко, главный тренер сборной Беларуси по футболу:

Будут отличаться команды от того, что мы видели с Кипром и Арменией. Если касается Сирии, то это очень хорошая и понятная организация как в атаке, так и в обороне. Это работа испанского тренера. Они хорошо и правильно знают, как обороняться.

Понятно, что в любой схеме, системе можно какие-то изъяны найти. И наша задача сделать все возможное, чтобы мы их нашли. И достаточно атакуют. То есть организованно, большими силами иногда идут вперед. Будет достаточно непростой матч.

Буркина-Фасо – это в большей степени индивидуальные качества, которые очень сильные у каждого игрока. Игрок умеет работать с мячом, умеет сохранить мяч под давление, направить атаку вперед. По нашим оценкам, будут два разных матча.

Мартовские выездные виктории над Кипром и Арменией вселяют уверенность и заряжают на хороший результат. Нынешние товарищеские встречи являются важным этапом подготовки к новому розыгрышу Лиги Наций. В сентябре сборной предстоит сыграть против Албании, Финляндии и Сан-Марино.