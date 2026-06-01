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Президент подписал Закон «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь»

01 июня 2026 19:46
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1 июня Президент Беларуси утвердил изменение Водного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закон, подписанный главой государства, уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию.

Одно из ключевых нововведений касается доступа к воде. Теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам. 

Президент подписал Закон «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь»-2

Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю. 

Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и использование маломерных судов – только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Документом урегулированы и вопросы использования водоемов для отдыха, туризма и эксплуатации отдельных плавучих сооружений, не относящихся к маломерным судам.

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# Закон # Государственная политика # Александр Лукашенко

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