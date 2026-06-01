Президент подписал Закон «Об изменении Водного кодекса Республики Беларусь»

Одно из ключевых нововведений касается доступа к воде. Теперь арендаторы водных объектов для отдыха, спорта и туризма обязаны обеспечивать свободный допуск жителей к водоемам.

1 июня Президент Беларуси утвердил изменение Водного кодекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Закон, подписанный главой государства, уточняет правила использования водоемов и расширяет возможности граждан по водопользованию.

Если к воде невозможно подойти, запрещается передавать в аренду часть водного объекта. Кроме того, использовать скважины на своих участках можно без специального разрешения. Достаточно документа о праве на землю.

Также местные органы власти смогут вводить ограничения на купание и использование маломерных судов – только при наличии реальной угрозы жизни и здоровью людей. Документом урегулированы и вопросы использования водоемов для отдыха, туризма и эксплуатации отдельных плавучих сооружений, не относящихся к маломерным судам.