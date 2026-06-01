Франция пожинает горькие плоды триумфа футбольного клуба Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов. 30 мая парижане в Будапеште обыграли лондонский «Арсенал» и взяли главный еврокубок второй год подряд. Но вместо торжества спорта страна получила двухдневный кровавый переполох. Волна насилия накрыла 15 городов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тысячи болельщиков вышли на столичные улицы, снося все на своем пути. Инфраструктура города встала, а граждане боялись выходить из квартир. Лишь в понедельник хаос пошел на спад. В соцсетях вирусятся кадры того, что осталось от Парижа.

Вандалы жгли автомобили, крушили витрины, грабили магазины и забрасывали полицию петардами. Главной ареной погромов стали Елисейские поля и район у Эйфелевой башни. Как итог: один человек погиб, почти 200 ранены, задержаны около 900 хулиганов. Для сдерживания беспорядков привлекли 22 тысячи полицейских. В ход пустили дубинки, газ и светошумовые гранаты.

Однако президент Франции Эммануэль Макрон вместо наведения порядка в стране нашел время принять футболистов Пари Сен-Жермен в Елисейском дворце и осудить насилие, противоречащее ценностям спорта. Впрочем, эти слова прозвучали, когда Париж уже лежал в руинах. И это закономерный итог западной модели, где вседозволенность и слабая рука власти ведут к разгулу преступности.