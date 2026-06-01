«Витэн» обыграл БЧ во 2-м матче полуфинальной серии ЧБ по мини-футболу

Оршанский «Витэн» обыграл БЧ во втором матче полуфинальной серии чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Поединок прошел в Гомеле. Первая дуэль, напомним, завершилась в пользу действующих чемпионов страны в серии пенальти.

Повторное противостояние также осталось на ними. Гости вышли вперед на третьей минуте и спустя столько же времени преимущество упрочили. Однако еще до перерыва хозяева вернули паритет на табло, а после возобновления игры обеспечили себе перевес в счете и долгое время удерживали его. На экваторе игрового отрезка соперники обменялись результативными взятиями ворот, но последнее слово осталось за «Витэном», который еще дважды огорчил своих визави и праздновал победу – 5:4.

В другой полуфинальной паре отношения выясняют «Столица» и ВРЗ. После волевой домашней виктории со счетом 3:1 лидеры регулярного сезона накануне разгромили гомельчан и на их площадке – 7:2. В следующий раз оппоненты встретятся в предстоящий четверг в спорткомплексе «Уручье».