«Две категории граждан». Почему украинцы в Беларуси ведут себя лучше, чем на Западе?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.

Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:

В данном случае закономерен вопрос: а почему те украинцы, которые приезжают в Республику Беларусь, себя так не ведут?

Кирилл Казаков, СТВ:

Они и в России себя так не ведут.

Петр Петровский, политолог:

Они другие приезжают. Потому что выбор страны, куда ты уезжаешь, для сегодняшней Украины – геополитическо-мировоззренческий выбор. Это мы должны понимать.