«Две категории граждан». Почему украинцы в Беларуси ведут себя лучше, чем на Западе?

Новости Беларуси. Почему украинцы предпочитают бежать из своей страны в Беларусь, а не Европу? Как западный кризис меняет политику и грозит ли голод мировому сообществу? Алена Сырова и Кирилл Казаков обсудят эти и другие вопросы вместе с экспертами на ток-шоу «По существу» в прямом эфире.
Юлия Абухович, старший преподаватель кафедры экономической теории и маркетинга БГТУ:
В данном случае закономерен вопрос: а почему те украинцы, которые приезжают в Республику Беларусь, себя так не ведут?
Кирилл Казаков, СТВ:
Они и в России себя так не ведут.
Петр Петровский, политолог:
Они другие приезжают. Потому что выбор страны, куда ты уезжаешь, для сегодняшней Украины – геополитическо-мировоззренческий выбор. Это мы должны понимать.
Валерий Ревенко, начальник Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Беларуси – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
Вот здесь хотелось бы сказать, что беженцы – это люди, которые бегут от войны. Там идет специальная военная операция, идут боевые действия. Люди погибают. Они, естественно, хотят жить, естественно, покидают территорию Украины. Создается такое впечатление, что покидают как-то две категории граждан. Одна остается в Евросоюзе, которая хочет что-то иметь. Причем иметь где-то бесплатно, где-то еще. Они идут, наверное, за более сладкой жизнью. Вторая категория беженцев, которые приезжают к нам, и которым даются условия для работы. Они работают, приносят пользу и себе, и государству, которое их приютило.
Кирилл Казаков:
Еще с Ющенко Украина была оранжевой и синей, так вот оранжевые уезжают туда, а синие остаются на месте, либо уезжают в Россию и Беларусь.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В 2014-м мы приняли 160 тысяч украинцев. Сейчас уже около 50 тысяч. И как бы ни было сложно. Да, не выпускают. Какие-то препоны чинят. Но те, кто готов работать и жить честно, те приходят в Республику Беларусь.
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