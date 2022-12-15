Дугиной исполнилось бы 30 лет. Кто может стоять за её убийством – мнение Андрея Лазуткина

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим будущее белорусского спорта, лишение гражданства для экстремистов и ход специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Алексей Журавлев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сегодня день рождения Дарьи Дугиной. Ей бы исполнилось 30 лет. Напомним, 20 августа она была подло убита. А вы уже для себя как-то проанализировали ситуацию? Что вообще произошло?
Андрей Лазуткин, политолог:
Я бы сказал, что это не американский почерк. Философия – это ни разу не про них. Это страна совсем с другим менталитетом.
Григорий Азаренок:
Поэтому у них идеологи – не американцы. Японец Фукуяма, француз Бернар-Анри Леви.
Андрей Лазуткин:
Выбирала бы эту цель тоже не Америка. Здесь может быть несколько мотивов для выбора такой жертвы. Первое – это личный мотив. Были дебаты в свое время. Бернара-Анри Леви и Александра Дугина в Европе, где Дугина представили как главного русского мыслителя, а Леви как главного мыслителя Запада. Они дискутировали, и по результатам, как говорят, Дугин немножечко опустил этого прекрасного человека. А это главный идеолог западного мира. Есть просто какой-то абстрактный глобализм, где рассказывают, что надо жрать жвачку и рыночная экономика, а есть более тонкие материи, которые подгоняют эту практику, которая есть.
Григорий Азаренок:
Напомним, Бернар-Анри Леви пошел из маоизма, троцкизма, из Французской революции 1968 года. Он написал в 1980-е: Ницше провозгласил, что бог умер, а я провозглашаю, что человек умер. Это как раз переход в эту трансцивилизацию, где не должно быть нормальных отношений, семей, нормального общества. Как обезьяна отжила в свое время, человек пришел. Сейчас человек отжил, должны прийти нейросеть, сверхразум. А вам… Вы либо подохнете, либо мы вас убьем, либо эвтаназия, под наркотиками, приятно уйдете. Вот такая философия.
Андрей Лазуткин:
Есть четкие пацаны, типа Трампа, что нам нужно продавать газ, оружие, индейцев держать вокруг наших фортов. Они это так понимают. А есть уже новое поколение, которое говорит: нет, давайте в голову вам вживим какие-то чипы, вас каким-то образом ранжируем по вашей ценности, еще вас всех приучим любить женщин или мужчин. То есть надо не просто управлять индейцами за бусы, как раньше было, а уже вашим мышлением, вашей ментальностью, вашей идеологией. И Бернар-Анри Леви – первая фигура, которая эту линию ведет. И он идеолог этой современной Украины. Он от Запада курирует эту всю информационную работу. Поэтому его выбор Дарьи Дугиной вполне мог быть. Он оценил, что это якобы философ, который напрямую влияет на Путина, убив ее, можно уязвить его, спровоцировать на какие-то действия. Это первая версия.
Вторая версия, что Дугин не является мозгом Путина, как это писали в Украине, он не имеет такого влияния, как думает Запад. Убив Дарью Дугину, он должен это влияние получить в России. Для чего? Давайте подумаем. Если Дугин – националист, как его считают на Западе, там его и фашистом обзывали, то такой человек возле Путина.
Григорий Азаренок:
Огромные тома писал на тысячу страниц.
Андрей Лазуткин:
Я объясняю, как наш противник мыслит. Они не будут читать все тома. Они мыслят статьей по «Википедии». Они почитали, кто такой Дугин, опросили либералов российских, они сказали: да, фашист. Значит, фашизм надо поставить ближе к Путину и таким образом скомпрометировать российскую систему. Могут быть самые разные варианты, но суть в том, что это терроризм, это выход за рамки того, что мы поставили или не поставили HIMARS, это уже удары конкретно по России, это теракты, это то, что было во время Чеченской кампании, когда они не просто захватывали здания где-то у себя, они и в Москве проводили теракты, как на Дубровке. Это новая фаза противостояния. Конечно, Россия на все это очень нервно реагирует.
Что касается нормального црушника, он легко это сделает, без всяких угрызений совести. Остальное – дело техники, а вот выбрать такую жертву – более тонкая задача, которую мог выполнять идеолог типа Анри Леви, в это я поверю быстрее.
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