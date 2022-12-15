Дугиной исполнилось бы 30 лет. Кто может стоять за её убийством – мнение Андрея Лазуткина

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим будущее белорусского спорта, лишение гражданства для экстремистов и ход специальной военной операции. В гостях политолог Андрей Лазуткин и первый заместитель председателя комитета Государственной Думы России по обороне Алексей Журавлев. Григорий Азаренок, СТВ:

Сегодня день рождения Дарьи Дугиной. Ей бы исполнилось 30 лет. Напомним, 20 августа она была подло убита. А вы уже для себя как-то проанализировали ситуацию? Что вообще произошло?

Андрей Лазуткин, политолог:

Я бы сказал, что это не американский почерк. Философия – это ни разу не про них. Это страна совсем с другим менталитетом. Григорий Азаренок:

Поэтому у них идеологи – не американцы. Японец Фукуяма, француз Бернар-Анри Леви. Андрей Лазуткин:

Выбирала бы эту цель тоже не Америка. Здесь может быть несколько мотивов для выбора такой жертвы. Первое – это личный мотив. Были дебаты в свое время. Бернара-Анри Леви и Александра Дугина в Европе, где Дугина представили как главного русского мыслителя, а Леви как главного мыслителя Запада. Они дискутировали, и по результатам, как говорят, Дугин немножечко опустил этого прекрасного человека. А это главный идеолог западного мира. Есть просто какой-то абстрактный глобализм, где рассказывают, что надо жрать жвачку и рыночная экономика, а есть более тонкие материи, которые подгоняют эту практику, которая есть. Григорий Азаренок:

Напомним, Бернар-Анри Леви пошел из маоизма, троцкизма, из Французской революции 1968 года. Он написал в 1980-е: Ницше провозгласил, что бог умер, а я провозглашаю, что человек умер. Это как раз переход в эту трансцивилизацию, где не должно быть нормальных отношений, семей, нормального общества. Как обезьяна отжила в свое время, человек пришел. Сейчас человек отжил, должны прийти нейросеть, сверхразум. А вам… Вы либо подохнете, либо мы вас убьем, либо эвтаназия, под наркотиками, приятно уйдете. Вот такая философия.