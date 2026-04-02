Белорусские и российские ученые создадут спутники для исследования ионосферы

Когда братские народы объединяют усилия, для них открываются любые горизонты, даже околоземная орбита. Два года назад Марина Василевская провела на МКС 14 суток, выполнив научную программу. И мы продолжаем развивать сотрудничество в этой сфере, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Золотой, директор научно-инженерного предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:

На орбите работает российско-белорусская орбитальная группировка космических аппаратов высокого разрешения и создается космический аппарат сверхвысокого разрешения 35 сантиметров. С белорусской стороны телескоп делает наше предприятие «Пеленг», и наше предприятие участвует в создании наземной инфраструктуры для его управления. В этом году будет изготовлен летный образец целевой аппаратуры и в декабре поставлен в Российскую Федерацию для интеграции с платформой.