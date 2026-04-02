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Белорусские и российские ученые создадут спутники для исследования ионосферы

02 апреля 2026 17:07
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Когда братские народы объединяют усилия, для них открываются любые горизонты, даже околоземная орбита. Два года назад Марина Василевская провела на МКС 14 суток, выполнив научную программу. И мы продолжаем развивать сотрудничество в этой сфере, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Белорусские и российские ученые создадут спутники для исследования ионосферы-2

Сергей Золотой, директор научно-инженерного предприятия «Геоинформационные системы» НАН Беларуси:
На орбите работает российско-белорусская орбитальная группировка космических аппаратов высокого разрешения и создается космический аппарат сверхвысокого разрешения 35 сантиметров. С белорусской стороны телескоп делает наше предприятие «Пеленг», и наше предприятие участвует в создании наземной инфраструктуры для его управления. В этом году будет изготовлен летный образец целевой аппаратуры и в декабре поставлен в Российскую Федерацию для интеграции с платформой. 

Белорусские и российские ученые создадут спутники для исследования ионосферы-4

Параллельно завершается союзная программа «Комплекс СГ» – создание малых спутников для исследования ионосферы. Технологии шагнули далеко вперед. Теперь легкие аппараты весом в 10 и 30 килограммов делают то, на что раньше требовались машины весом в полтонны. Формируются и новые проекты по разработке приборов для российской орбитальной станции и даже для дальних космических миссий. 

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Подробности смотрите в видео.

# Союзное государство # Беларусь-Россия # Космос # Сергей Золотой

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