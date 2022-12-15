Первые подарки маленьким белорусам. Акция «Наши дети» зашагала по всей стране

Новости Беларуси. Время исполнять детские мечты. Масштабный благотворительный марафон «Наши дети» стартовал в Беларуси. Уже более четверти века эта акция дарит радость приближающихся праздников самым маленьким жителям нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно вниманием окружены воспитанники детских домов и коррекционных центров, пациенты больниц, ребята из многодетных семей, инвалиды, победители олимпиад и различных конкурсов. Ну а задача взрослых – выступить в роли волшебников. Благодаря их участию детские желания сбываются, а их тысячи.

Три, два, один! Вот так торжественно и красочно дали старт благотворительному марафону «Наши дети». Отправной точкой стал Минский центр художественного творчества детей и молодежи. Сюда приехали детишки со всей страны. Впереди 31 день. Это время чудес и исполнения желаний, и так уже четверть века. А значит, традиция. Да что тут – бренд страны. Игорь Петришенко: акция «Наши дети» – это наш бренд, это наша белорусская традиция». Подробности.

Подхватили акцию и в регионах. В Ивенецком доме-интернате для детей-инвалидов в роли главных волшебников депутаты комиссии по труду и социальным вопросам. Особенно ждали гостей и готовились к празднику воспитанники: ассорти из стихотворений, сольные песни, танцевальные номера. Свои творческие таланты они проявили не только на сцене. Ребята сами украшали новогодний зал, причем картины – дело рук самих малышей.

Елена Петрашкевич, директор Ивенецкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями физического развития:

Дети ждали этот праздник, они готовились, рисовали плакаты, украшали елку, наряжали полностью весь дом-интернат. Поэтому, думаю, что у нас все получилось.

Людмила Кананович, председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Очень важно для нас побыть с ребятами, пообщаться. Не поверите, мы, взрослые, готовились к этому дню целый месяц, мы всегда обсуждаем, что мы подарим, как встретимся. Мы вспоминаем имена ребят, с которыми познакомились. Это очень сильные эмоции.

Как и полагается в новогодние дни, не обошлось без дружного хоровода вокруг зимней красавицы. И, конечно же, сладких подарков.

Виктор Пралич, корреспондент:

На севере страны старт акции «Наши дети» дали по-домашнему. В подарок многодетная семья, воспитывающая четверых приемных детей, получила двухэтажный коттедж. Детский дом семейного типа – первый в Лиозненском районе.

Впервые сегодня здесь и новоселы. Аня, Оля, Настя и Саша сразу же решили провести экскурсию для гостей. Хотя еще и сами не ориентируются в большом доме. 4 года назад они стали одной дружной семьей. Вместе строят планы. Пока только на вечер.

– В догонялки будем играть.

– Дом не разнеси только.

Приемные родители – Зоя и Иван Москалевы. После того как во взрослую жизнь отпустили двоих родных детей, своими решили называть и тех, кто обделен родительским вниманием. С 2015-го они дали путевку в жизнь 10 мальчишкам и девчонкам.

Зоя Москалева, родитель-воспитатель:

Новый дом у нас, мы знаем, каких усилий стоило государству делать этот дом. Очень благодарны за то, что у наших детей теперь будет много места. Сейчас четверо детей, планируется пятеро пока. Есть еще у одной моей девочки братик, воспитывается в другой семье. Планируют перевести его к нам.

Сразу столько подарков в один день, кажется, у этой семьи не было еще никогда. Не с пустыми руками приехали и гости к новоселам. Сертификат на приобретение бытовой техники от областной власти на 8 тысяч рублей. Министр антимонопольного регулирования и торговли подарил компьютерные столы.