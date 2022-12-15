Муковозчик: гробовая мечта старой оппозиции – винтовки в руках у молодых и глупых суайчынников

О разрушительной информационной войне и деструктивных призывах беглых рассуждает Андрей Муковозчик. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идеологи у беглых тоже есть. Такие, как и они сами, — нязграбныя. Подробнее.