Прямой эфир

Муковозчик: гробовая мечта старой оппозиции – винтовки в руках у молодых и глупых суайчынников

15 декабря 2022 19:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

О разрушительной информационной войне и деструктивных призывах беглых рассуждает Андрей Муковозчик. Рубрика «Накипело» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Идеологи у беглых тоже есть. Такие, как и они сами, — нязграбныя. Подробнее.

Муковозчик: гробовая мечта старой оппозиции – винтовки в руках у молодых и глупых суайчынников-1

Рубрику «Накипело» смотрите здесь.

Подписывайтесь на нас в Telegram!

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Андрей Муковозчик # Ян Рудик # Мао Цзэдун # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»
15 декабря 2022 19:27

Игорь Брыло про студотряды: «Это наше будущее. Это те люди, которые пойдут учиться в аграрные вузы»

Первые подарки маленьким белорусам. Акция «Наши дети» зашагала по всей стране
15 декабря 2022 19:27

Первые подарки маленьким белорусам. Акция «Наши дети» зашагала по всей стране

Как избежать аварийных ситуаций на дороге? Показали на курсах экстремального вождения для сотрудников милиции
15 декабря 2022 19:15

Как избежать аварийных ситуаций на дороге? Показали на курсах экстремального вождения для сотрудников милиции