Торжественные мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России прошли во Дворце Республики
Во Дворце Республики состоялось торжественное мероприятие и концерт в честь Дня единения народов Беларуси и России. Гостей приветствовали известные и любимые в обеих странах исполнители, популярные артисты и заслуженные коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В песнях, танцах, музыке – иллюстрация единства наших народов, длинный путь, который прошли страны, ценностный ориентир. 30 лет назад Союзное государство было создано, исходя из исторической общности, и сегодня страны лишь наращивают интеграцию.
Александр Ярошенко, заместитель государственного секретаря – член Постоянного комитета Союзного государства:
Акцент сделан на то, чтобы наши политики во всех сферах, прежде всего в экономике, не расходились, а сближались. Мы два суверенных государства, но при этом создаем основу, чтобы и технологические наши разработки использовались в этих двух государствах. Это как раз те точки опоры, точки нашего взаимного интеграционного взаимодействия, которые дают реальный эффект.
Союзное государство отмечает 30-летие стратегического партнерства.
Сегодня Беларусь и Россия достигли беспрецедентного уровня взаимодействия в разных отраслях, в том числе и в промышленном секторе. Недавно страны договорились присваивать определенным категориям товаров статус «Союзного товара».
В первую очередь такая маркировка появится на карьерных самосвалах и пассажирских автобусах. Это открывает новые возможности для производителей: от автомобилестроения до микроэлектроники. В марте 2026 года Беларусь и Россия взяли в разработку еще 22 новых проектов в промкооперации. Это решение удвоит совместный инвестпортфель.
Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:
Кооперация находится на высочайшем уровне, потому что у нас выполняются интеграционные проекты, которые мы заключили между министерствами. Станкостроение на сегодня – один из приоритетов, и мы чувствуем поддержку Министерства промышленности и торговли России. Создали в этом году холдинг станкостроения в Республике Беларусь и выделили в отдельный блок. И пытаемся здесь поработать с нашими коллегами, и партнерами, и друзьями.
Совместные культурные мероприятия, образовательные проекты, встречи на высоком уровне – летопись развития и укрепления дружбы Беларуси и России представлена на большой фотовыставке, которая развернулась в холле Дворца Республики.
Также для гостей масштабного мероприятия презентовали издательский проект «Библиотека Союзного государства». Там разместились стенды с новыми книгами и вышедшими ранее изданиями.