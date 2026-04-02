Торжественные мероприятия ко Дню единения народов Беларуси и России прошли во Дворце Республики

Во Дворце Республики состоялось торжественное мероприятие и концерт в честь Дня единения народов Беларуси и России. Гостей приветствовали известные и любимые в обеих странах исполнители, популярные артисты и заслуженные коллективы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В песнях, танцах, музыке – иллюстрация единства наших народов, длинный путь, который прошли страны, ценностный ориентир. 30 лет назад Союзное государство было создано, исходя из исторической общности, и сегодня страны лишь наращивают интеграцию. Александр Ярошенко, заместитель государственного секретаря – член Постоянного комитета Союзного государства:

Акцент сделан на то, чтобы наши политики во всех сферах, прежде всего в экономике, не расходились, а сближались. Мы два суверенных государства, но при этом создаем основу, чтобы и технологические наши разработки использовались в этих двух государствах. Это как раз те точки опоры, точки нашего взаимного интеграционного взаимодействия, которые дают реальный эффект. Союзное государство отмечает 30-летие стратегического партнерства.

Сегодня Беларусь и Россия достигли беспрецедентного уровня взаимодействия в разных отраслях, в том числе и в промышленном секторе. Недавно страны договорились присваивать определенным категориям товаров статус «Союзного товара». В первую очередь такая маркировка появится на карьерных самосвалах и пассажирских автобусах. Это открывает новые возможности для производителей: от автомобилестроения до микроэлектроники. В марте 2026 года Беларусь и Россия взяли в разработку еще 22 новых проектов в промкооперации. Это решение удвоит совместный инвестпортфель.